 Arcade en avril : 5 jeux dont Crossy Road Castle et Solitaire Stories sur Vision Pro !

En avril, les abonnés vont pouvoir mettre la main sur Puyo Puyo Puzzle Pop, Super Monsters Ate My Condo+, and Sago Mini Trips+, Crossy Road Castle et Solitaire Stories.



Avec près de 300 jeux, Apple Arcade est désormais un service sérieux, avec des titres de grande qualité comme Cypher 007, NBA 2K24, TMNT Splintered Fate, Sonic Dream Team et autre Oceanhorn 2. En avril prochain, la firme de Cupertino ajoutera 5 titres dont 2 pour le Vision Pro. Une première qu'il fallait souligner.

C'est quoi Apple Arcade ?

Lancé fin 2019, Apple Arcade est un service de jeux par abonnement accessible uniquement via l'App Store. Proposé au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an en France (depuis l'augmentation en octobre 2023), le service permet aux abonnés d'accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux d'Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats intégrés supplémentaires. Vous ne payez qu'un abonnement, c'est tout.



Apple Arcade est offert pendant trois mois pour l'achat d'un nouvel appareil Apple, comme les nouveaux iPhone 15. Apple précise que cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés "qualifiés".

Les nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade

Apple Arcade a annoncé la prochaine salve de jeux qui arriveront sur la plateforme en avril. Parmi les nouveautés, trois titres seront disponibles le 4 avril sur les appareils Apple et deux jeux populaires proposeront des expériences de jeu spatial sur Vision Pro.

En avril, la très populaire franchise japonaise Puyo Puyo revient après près d'une décennie avec le nouveau jeu Puyo Puyo Puzzle Pop, disponible uniquement sur Apple Arcade. Crossy Road Castle et Solitaire Stories améliorent également leur gameplay avec de nouvelles expériences spatiales uniques.

Super Monsters Ate My Condo+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 211 Mo, iOS 13.0, PikPok) Super Monsters Ate My Condo est encore de retour en version "+". Ce jeu de puzzle-action chaotique nominé aux BAFTA propose des graphismes mis à jour et un gameplay toujours addictif.



L'objectif est simple, faire glisser des condos pour nourrir des monstres insatiables ! Simple ? Pas si vite !



Un titre sorti en 2013 et qui revient sur Apple Arcade le 4 avril. Télécharger le jeu Super Monsters Ate My Condo+





Puyo Puyo Puzzle Pop (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,6 Go, iOS 13.0, SEGA) Plongez dans le monde unique de Puyo Puyo, le jeu de puzzle japonais populaire, exclusivement disponible sur Apple Arcade. Un autre puzzle décalé qui vaut le détour avec ses décors hauts en couleur et plusieurs modes de jeu dont un multi en ligne hilarant.



Les fans de casse-têtes trouveront forcément de quoi s'amuser avec Puyo Puyo. Rendez-vous le 4 avril. Télécharger le jeu Puyo Puyo Puzzle Pop





Sago Mini Trips+ (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 322 Mo, iOS 13.0) Sago Mini Trips est de retour, lui aussi en version "+" avec des mini-jeux pour enfants d’âge préscolaire — Voyage en voiture, Bateaux, Avions et Train. Toujours aussi soigné, le jeu ne nécessite ni Wi-Fi ni Internet, il est parfait pour un temps de jeu en déplacement.



Sortie le 4 avril. Télécharger le jeu Sago Mini Trips+





Crossy Road Castle (Jeu, Action, iPhone, v10.6, 388 Mo, iOS 10.15.0, HIPSTER WHALE) Voilà certainement le jeu du mois sur Apple Arcade. Hilarant, il offre une qualité proche des titres comme Mario Party avec un principe original : atteindre le sommet de la tour. Attention aucune partie ne ressemble à une autre, tout est généré de manière procédurale, avec même des boss. Conçu en tant que jeu multijoueur, Crossy Road Castle n'a pas oublié l'accessibilité avec des parties qui se lancent rapidement, le support des manettes, la possibilité de jouer à plusieurs sur un appareil et plus encore. Mieux, il est possible de jouer hors-ligne.



Le titre est déjà disponible, mais arrive sur le Vision Pro le 25 avril ! Télécharger le jeu Crossy Road Castle