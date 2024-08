 Arcade : les 3 jeux de septembre NFL Retro Bowl 25, Monster Train+ et Puzzle Sculpt

Les nouveaux jeux Apple Arcade du mois de septembre sont (déjà) connus : NFL Retro Bowl ’25, Monster Train+ et Puzzle Sculpt, un titre pour l'Apple Vision Pro.



Avec Apple Arcade, la firme de Cupertino propose un grand catalogue de plusieurs centaines jeux sans achat intégré ni publicité, contre un abonnement à 6,99 €. Chaque mois, de nouveaux titres sont ajoutés, en coopération directe avec de nombreux studios à travers le monde. D'autres nous quittent également de temps à autre.

Les abonnés Apple Arcade vont se ré-ga-ler

Après les trois jeux d'août, et notamment l'excellent Temple Run Legends, Apple proposera trois nouveautés dès le 5 septembre.



NFL Retro Bowl 25, le fruit d'une collaboration entre la NFL et le jeu à succès de l'App Store, arrive exclusivement sur Apple Arcade, tout comme la version "+" de Monster Train et le jeu Puzzle Sculpt pour Apple Vision Pro seront également lancés sur Apple Arcade le 5 septembre.



Des mises à jour majeures arrivent sur des titres populaires, notamment Disney Dreamlight Valley, ainsi que du nouveau contenu avec DreamWorks Shrek dans Stitch et le Smithsonian Institution dans Crayola Create and Play+.

Retro Bowl 25

Retro Bowl 25 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.6.8, 48 Mo, iOS 13, New Star R&D Ltd.) Retournez sur le terrain avec le retour de Retro Bowl, le jeu mobile à succès, sous licence NFL et NFLPA, disponible exclusivement sur Apple Arcade. La sortie prochaine de NFL Retro Bowl ’25 permet aux fans de la NFL de créer leur propre dynastie en choisissant leurs équipes et joueurs officiels préférés de la NFL pour les mener à la victoire, tout en gérant leurs effectifs et stratégies de jeu grâce à un système de gestion d'équipe amusant et simple. Avec des listes authentiques et des joueurs NFL stylisés dans un magnifique style rétro, tous les joueurs en jeu disposent d'un art rétro unique, d'attributs ajustés, de statistiques de carrière et de contrats réalistes.



Il s'agit d'une mise à jour de Retro Bowl+. Télécharger le jeu Retro Bowl 25





Monster Train+

Monster Train+ (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0, 536 Mo, iOS 13.0, Good Shepherd Entertainment) Dans Monster Train+, le joueur doit défendre le dernier bûcher ardent contre les forces célestes du paradis. Ce jeu de construction de deck de type roguelite introduit une nouvelle dimension stratégique avec trois champs de bataille verticaux à défendre. Avec plus de 250 cartes à débloquer et six clans de monstres distincts à découvrir, les joueurs devront élaborer des stratégies pour adapter les capacités uniques des clans et relever des défis quotidiens et personnalisés. Cette version du jeu inclut également le DLC The Last Divinity, une extension épique qui apporte plus de défis et un clan supplémentaire appelé les Wurmkin. Télécharger le jeu Monster Train+





Puzzle Sculpt

Dans ce jeu apaisant, les joueurs devront déchiffrer des indices de plus en plus complexes pour résoudre des casse-têtes dans leur salon. En sculptant logiquement le cube et en retirant les blocs superflus, ils révéleront des objets de collection, appelés objets déco. Ces objets déco peuvent être placés partout dans l'espace réel du joueur. Le jeu propose de nombreux casse-têtes à résoudre et objets déco à collectionner, promettant des heures de détente et de divertissement. Uniquement sur Vision Pro !

Ainsi que d'autres jeux ! Ces titres seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro et bien évidemment sur Apple TV. L'abonnement Apple Arcade est proposé au tarif de 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai d'un mois.