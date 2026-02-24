Beyblade X Xone : quand les toupies envahissent le mobile !

Vous vous souvenez quand les Beyblades étaient les jouets les plus susceptibles d’être interdits à l’école - bien avant l'invasion des smartphones, parce qu’ils pouvaient facilement partir dans la figure de quelqu’un ? Ces batailles dans la cour de récrée étaient en tout cas toujours très passionnées, avec des accessoires toujours plus fous. Aujourd’hui, les nostalgiques peuvent revivre cette période en version numérique avec Beyblade X Xone, un jeu mobile adapté de la série Beyblade la plus récente.

Crunchyroll nous "offre" Beyblade X Xone

Vous ne savez pas pas de quoi l'on parle ? Beyblade est le phénomène japonais de jouets à collectionner où les joueurs utilisent un lanceur (cette bandelette en plastique) pour propulser des toupies personnalisables dans une arène. L’objectif ? Survivre plus longtemps que l’adversaire - la première toupie qui s’arrête ou sort de l’arène perd. La licence a donné naissance à une série anime à succès (avec cette chanson inoubliable), et Beyblade X Xones’inspire directement de l’itération actuelle, Beyblade X.

Des fonctionnalités qui font tourner la tête

Le jeu intègre les éléments phares comme le X-celerator Rail et le Xtreme Dash, qui boostent les combats avec des actions ultra-rapides et spectaculaires (tout droit sortis de l’anime). Bien sûr, vous pouvez construire et personnaliser votre propre Beyblade, puis l’emmener dans des arènes flashy style anime pour des affrontements intenses.



C’est un excellent coup pour Crunchyroll, qui étend ses Crunchyroll Originals via le Crunchyroll Game Vault. Ce service basé sur abonnement offre un accès exclusif à des titres inspirés d’anime.

Disponibilité

Beyblade X Xone est prévu pour sortir le 27 février 2026, d’après sa fiche sur l’App Store (et le Play Store pour Android), et sera disponible exclusivement via le Crunchyroll Game Vault.



Le jeu n’est donc pas encore disponible en France (ni dans certains autres territoires européens et asiatiques sélectionnés). Encore quelques jours de patience.

Télécharger le jeu Crunchyroll: Beyblade X Xone