Might & Magic Fates TCG : Ubisoft ressuscite la légende stratégique sur mobile !

Surprise, Ubisoft dégaine Might & Magic Fates TCG, sorti mondialement sur App Store et Google Play - et bientôt Steam pour nos amis sur Mac et PC. Une réponse évidente à un certain Pokémon Pocket, mais aussi à Hearthstone, l'un des meilleurs du genre. Encore une fois, iSoft est premier sur l'info.

Might & Magic Fates débarque sur iOS et Android

Le cœur du jeu repose sur un système de deckbuilding très flexible : plus de 250 cartes à collectionner, incluant créatures, sorts, artefacts, héros uniques et bâtiments stratégiques. Quatre factions iconiques s’affrontent avec leur style bien marqué :

Haven mise sur les buffs alliés et les chevaliers angéliques solides ;

Nécropole excelle dans les résurrections et le contrôle des morts-vivants ;

Inferno adore les swarms agressifs et les démons dévastateurs ;

Académie domine avec des sorts de contrôle et des bursts magiques.

Les combats se déroulent par tour sur un plateau où le positionnement compte énormément : placez vos unités pour maximiser les synergies, utilisez les bâtiments pour booster des zones spécifiques, et choisissez le bon timing pour vos sorts ou capacités de héros. Les héros évoluent en mode RPG (niveaux, unlocks de pouvoirs) pendant la partie. Mana ? Vous générez de l’or en sacrifiant des cartes de votre main, ce qui force des décisions cruciales à chaque tour. Résultat : la stratégie et l’adaptation l’emportent largement sur la chance pure. Les parties durent 5 à 10 minutes, parfaites pour du PvP rapide ou des sessions solo.

Mon avis après une vingtaine de parties

J’ai enchaîné les duels sur iPhone depuis hier soir. Le tutoriel est clair et progressif, l’interface est magnifique avec des illustrations sublimes qui rendent justice à l’univers. Les matchs sont hyper intenses : j’ai vu un héros Inferno submerger mes lignes Haven grâce à un swarm bien placé et des bâtiments boostés, tandis qu’une Académie m’a complètement locké avec des sorts de contrôle. La progression gratuite est vraiment généreuse (packs quotidiens, quêtes, événements saisonniers), et aucun paywall ne bloque la compétitivité - les achats restent cosmétiques ou optionnels (de 1 à 229 € !!).



Vous l'aurez compris, MMF offre un gameplay profond sans être écrasant, addictif comme un bon Yu-Gi-Oh ou Hearthstone revisité. Petit bémol au lancement : serveurs un peu chargés, mais ça se stabilise vite.



Bref, si vous aimez les TCG tactiques avec une vraie profondeur stratégique, foncez ! Téléchargez-le sur l’App Store ou Google Play. Ubisoft signe probablement le hit des jeux de cartes 2026 !

Télécharger le jeu gratuit Might & Magic Fates TCG