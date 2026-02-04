Subnautica: Below Zero arrive sur mobile : une aventure qui va vous glacer !

Fans de survie et d'exploration sous-marine, cochez la date du 10 mars 2026 ! Subnautica: Below Zero, la suite tant attendue du hit Subnautica, s'apprête à débarquer sur vos iPhone et Android. Développé par Unknown Worlds Entertainment, ce jeu de survie en monde ouvert vous replonge sur la planète extraterrestre 4546B, mais cette fois dans une région arctique impitoyable. Et, comme souvent, vous êtes les premiers avertis sur iSoft !

Subnautica n'a pas froid aux yeux

Après un atterrissage forcé, vous incarnez une exploratrice partie enquêter sur la disparition de sa sœur. L'histoire approfondit les mystères de l'univers original, avec des révélations sur d'anciens extraterrestres et des artefacts oubliés.



En tant que suite directe, Below Zero conserve l'essence de l'excellent Subnautica : récolte de ressources, construction de bases et survie face aux éléments. Mais il apporte son lot de nouveautés glacés ! Affrontez le froid extrême en craftant des combinaisons isolantes, en sirotant du café chaud ou en vous réchauffant près de lys thermiques. Explorez de nouveaux biomes enchanteurs comme des grottes givrées, des ponts tortueux bleutés ou des évents hydrothermaux en éruption. Les créatures évoluent aussi : nagez avec d'adorables manchouailes, évitez les gigantesques Holefish ou fuyez les terrifiants Léviathans ténébreux. Sans oublier les véhicules inédits, comme le hoverbike Snowfox pour foncer sur la toundra enneigée ou l'aquatracteur modulaire pour naviguer les périls aquatiques.

Les avis sur Below Zero

En attendant de pouvoir le tester sur mobile, l'avis général sur Subnautica: Below Zero est largement positif, basé sur les versions PC et consoles sorties en 2021. IGN lui attribue un 9/10, saluant une "morsure froide et massive" d'un des meilleurs jeux de survie open-world. TheSixthAxis loue son équilibre masterful entre horreur et exploration, notant que c'est "terrifiant mais addictif". GamingTrend met en avant le base building awesome et les paysages variés, malgré quelques bugs techniques. Console Creatures le qualifie d'excellent follow-up, avec des mécaniques de survie raffinées et une sensation de liberté immense. Sur Steam, les reviews sont "très positives" avec plus de 81 000 avis, et Metacritic affiche un 82/100. Les critiques mentionnent parfois que les sections terrestres sont moins captivantes que les aquatiques, et que le jeu est plus court que l'original, mais l'ensemble transcende le genre avec son ambiance sereine et tendue à la fois. En clair, c'est du très bon !



Repensé pour le mobile, Below Zero propose évidemment une interface tactile exclusive, des réalisations Game Center, et une sauvegarde cloud pour switcher entre appareils iOS. Optimisé pour l'iPhone 17 (y compris Pro Max), il promet des graphismes bluffants sur les derniers modèles, mais moins sur les appareils plus anciens, de l'iPhone XS à l'iPhone 13 inclus. Attention également, il ne fonctionnera pas sur iPhone XR, SE Gen 2 (2020), iPad Mini Gen 5, Air Gen 3, Gen 8 ou 9.

Date de sortie

Marquez vos calendriers : Subnautica: Below Zero sera téléchargeable le 10 mars sur iOS et Android (Play Store). Prêts à affronter le froid ?

Télécharger le jeu Subnautica : Below Zero