Sunset Hills : Une aventure narrative envoûtante sur mobile

Si vous cherchiez une expérience mobile qui allie une histoire touchante, des visuels somptueux et des puzzles captivants, Sunset Hills est probablement la pépite de la semaine ! Testé sur l’iPhone 15 Pro, ce jeu d’aventure point & click, développé avec soin, transportera plus d'un joueur dans un univers post-guerre aussi charmant que poignant. Une nouvelle découverte que vous ne trouverez pas ailleurs.

Une histoire qui touche le cœur

Dans Sunset Hills, vous incarnez Nico, un ancien soldat et écrivain, qui, sept ans après la guerre, embarque dans un voyage en train à la recherche de ses anciens camarades. Dès les premières minutes, le ton est donné : l’histoire est riche, émouvante, et portée par des personnages hauts en couleur. Chaque chapitre vous emmène dans une nouvelle ville, à la rencontre d’un ancien ami, tout en dévoilant progressivement les motivations profondes de Nico.



L’écriture du studio chinois CottonGame, bien que parfois légèrement maladroite dans sa traduction anglaise (pas française hélas), reste captivante. Les dialogues et les souvenirs de Nico tissent une toile narrative où se mêlent amitié, cicatrices de guerre et quête de soi. Le genre de titre où chaque bribe d'histoire révélée est un petit évènement. De quoi nous rappeler des classiques comme Machinarium.

Un monde visuel enchanteur

Outre la narration, l'autre point fort Sunset Hills, c’est son esthétique. Le style artistique, inspiré d’une époque victorienne fantaisiste, est tout simplement magnifique. Les rues des villes comme Tobik, un charmant village côtier, regorgent de détails chaleureux : des façades colorées, des marchés animés et, surtout, des centaines de chiots adorables qui reprennent vie sur l'écran OLED de l'iPhone ! Oui, vous avez bien lu : chaque chiot personnifié est unique et apporte une dose irrésistible de douceur à l’aventure. Pour ne pas gâcher la découverte, je n'irai pas plus loin sur ce sujet.

Des puzzles qui stimulent l’esprit

Sunset Hills brille aussi par ses mécaniques simples mais efficaces. Vous devrez explorer, collecter des objets, résoudre des énigmes et interagir avec les habitants pour avancer. Les défis sont variés : aider un villageois, enquêter sur un mystère ou même échapper à des poursuivants. Si on peut trouver l’interface d’inventaire un peu maladroite, tout comme l'absence d'indication visuelle par moment, les casse-têtes restent accessibles et gratifiants. Les indices s’obtiennent en discutant avec les personnages ou en explorant l’environnement, ce qui donne un rythme naturel à la progression.

Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Commencez par visionnez la bande-annonce :

Une expérience taillée pour le mobile

Jouer à Sunset Hills sur iPhone est un régal, notamment depuis sa dernière mise à jour qui a rectifié bon nombre de petits soucis de jeunesse. L’interface est fluide, et l’optimisation est au rendez-vous : aucune surchauffe ni consommation excessive de batterie, même lors de longues sessions. Bonus non négligeable : le jeu est sans publicité, offrant une immersion totale. Pour les amateurs, le support des manettes est également disponible, bien que les contrôles tactiles soient largement suffisants dans cette catégorie.



Cerise sur le gâteau, la version mobile est plus abordable que son équivalent PC, rendant cette aventure accessible à un large public. Chaque chapitre se savoure comme un épisode d’une série, avec un rythme posé qui invite à la détente.

Si vous aimez les jeux narratifs et bien pensés, embarquez sans hésiter dans le train de Nico. disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store). Le jeu est gratuit au téléchargement, avec un in-app à 8,99 € pour débloquer la totalité de l'histoire.

Télécharger le jeu gratuit Sunset Hills