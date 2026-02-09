Red Dead Redemption frôle les 10 millions de téléchargements sur mobile

Le Far West sied plutôt bien à nos smartphones. Moins de deux mois après son lancement sur iOS et Android, Red Dead Redemption (le classique de 2010, remastérisé) s’approche des 10 millions d’installations sur les stores. Un chiffre impressionnant qui doit presque tout au modèle Netflix Games.

Red Dead Redemption peut remercier Netflix

Rockstar et Take-Two n’ont pas encore communiqué officiellement les chiffres exacts, mais les données de Sensor Tower (relayées par The Game Business) sont claires : le jeu est sur le point d’atteindre les 10 millions de téléchargements cumulés sur iPhone, iPad et Android.



Le jeu est arrivé le 2 décembre 2025 sur Netflix Games (inclus avec l’abonnement) et en version payante à 39,99 € sur l’App Store et le Play Store. Comme pour la trilogie GTA avant lui, la version Netflix a fait exploser les compteurs grâce à la barrière d’entrée quasi nulle : il suffit d’un abonnement à la plateforme pour télécharger et jouer (avec le DLC Undead Nightmare inclus).



Résultat ? La très grande majorité des 10 millions d’installations provient de la version Netflix. La version payante, elle, peine : elle a généré un peu plus de 500 000 dollars de recettes, soit moins de 20 000 exemplaires vendus. Le prix « console » fait clairement peur sur mobile, où les joueurs sont habitués au gratuit ou aux petits prix. Nous l'avions déjà vu ces deux dernières années avec les Resident Evil, Assassin's Creed et autre Death Stranding.

Netflix et Take-Two se frottent les mains

Gregory Peters, co-PDG de Netflix, a salué la performance, la comparant directement aux excellents résultats de la trilogie GTA sur le service. Take-Two, de son côté, met en avant ce succès dans ses communications : le partenariat avec Netflix permet d’atteindre un public massif que les stores traditionnels seuls n’auraient jamais touché aussi rapidement. Le jeu a d’ailleurs trusté les tops des classements App Store dans de nombreux pays dès les premières 24 heures, avec des centaines de milliers de téléchargements en un rien de temps. Des mises à jour ont rapidement suivi pour optimiser les contrôles tactiles, les performances et la stabilité sur les appareils récents (iPhone 15/16/27, Galaxy S24/S25, etc.).

Ce que ça dit du gaming mobile en 2026

Ce carton confirme une tendance forte : les gros jeux AAA ont leur place sur mobile… à condition d’être accessibles. Le modèle subscription (Netflix, Apple Arcade, Xbox Cloud Gaming…) change la donne. John Marston chassant les primes sur un iPhone, ça n’était pas évident il y a encore quelques années. Aujourd’hui, c’est une réalité qui séduit des millions de joueurs occasionnels.

Reste à voir si Rockstar va pousser l’expérience plus loin (meilleure optimisation, mises à jour régulières, ou même un vrai port de Red Dead Redemption 2 ou GTA 5 un jour ?). En attendant, le message est clair : le mobile n’est plus seulement le royaume des jeux casual ou free-to-play. Les cowboys y ont désormais leur place.



Qui attend d'autres gros jeux sur iPhone, iPad ou Mac ? Franchement, ce genre de titre sur un écran de 6 pouces c'est tout de même dommage, non ?

Télécharger Red Dead Redemption à 39,99 €