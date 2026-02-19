Assassin’s Creed Mirage : l’énorme mise à jour Vallée des Souvenirs est disponible sur iOS

Les fans d’Assassin’s Creed Mirage sur iOS vont être ravis : la nouvelle mise à jour Vallée des Souvenirs apporte une tonne de nouveautés, avec près de six heures de jeu supplémentaire. Si cette version mobile semble en partie conçue pour mettre en valeur la puissance des derniers iPhone et iPad, le jeu a déjà conquis beaucoup de monde grâce à son cadre historique fascinant et au gameplay classique d’Assassin’s Creed. Aujourd’hui, Basim vous emmène dans une toute nouvelle aventure.

Assassin's Creed Mirage s'améliore grandement sur les appareils Apple

Mise à jour majeure gratuite disponible

Nouvelle intrigue dans un nouveau lieu : la Vallée des Souvenirs

Grâce à la nouvelle option de démarrage rapide accessible depuis le menu principal, vous pouvez zapper l’introduction et vous lancer immédiatement dans l’histoire inédite – idéal si vous avez déjà terminé la campagne principale.



Découvrez la cité antique d’AlUla. Plus de six heures de nouveau scénario vous attendent dans la splendide ville historique d’AlUla. En bonus, deux quêtes secondaires inédites :

Biens volées : traquez des trésors dérobés à travers toute la ville

: traquez des trésors dérobés à travers toute la ville Mélodies du Oud : explorez les mystères musicaux cachés dans les recoins d’AlUla

Une nouvelle compétence de l’arbre Ingénieur vous donnera un avantage précieux pour venir à bout de ces missions.



Enfin, deux nouveaux modes de difficulté extrêmes font leur apparition :

Assassin endurci

Assassin Ultime (avec mort permanente – à réserver aux plus courageux !)

De quoi étendre sensiblement la durée de vie de l'un des meilleurs titres AAA de la plateforme. Attention, certains joueurs rapportent toutefois des plantages, ce qui peut être évité en désinstallant complètement le jeu puis en le réinstallant, mais ce n’est pas garanti pour tout le monde.

Cette mise à jour signée Ubisoft transforme Mirage en une expérience encore plus riche et profonde. Aux fans hardcore : ressortez vos lames, les ombres d’AlUla vous attendent !



Qui a déjà testé Assassin's Creed Mirage sur iPhone ou iPad ?

Télécharger le jeu gratuit Assassin's Creed Mirage