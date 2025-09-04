Visitez le Bagdad médiéval d'Assassin's Creed Mirage sur mobile

Plongez dans l’Âge d’or islamique avec Bagdad Médiéval, un spin-off éducatif d’Assassin’s Creed : Mirage, disponible gratuitement depuis quelques heures sur iOS, Android et le web. Deux ans après la sortie de Mirage, dont la version exclusive à Apple sur iPhone et iPad, Ubisoft surprend sa communauté avec cette nouvelle expérience autonome, développée par Sugar Creative et Creative Wales, qui combine narration interactive et recherche historique pour immerger les joueurs dans la splendeur de Bagdad au IXe siècle.

Découvrez le vieux Baghdad

L’application propose deux modes captivants. Le premier, Explorer Bagdad, offre un voyage narratif d’environ deux heures, où les joueurs parcourent les marchés animés et la majestueuse Ville Ronde. En résolvant des énigmes et en collectant des informations pour les Invisibles, vous découvrirez des trésors cachés, avec un accent sur la furtivité et l’exploration, sans aucune violence. Conçue en collaboration avec huit musées et des experts, l’application s’aligne sur les programmes scolaires, rendant l’expérience idéale pour les familles et les jeunes joueurs.

Le second, Accéder au Codex, permet une plongée approfondie dans l’histoire, l’art et la culture du califat abbasside grâce à des entrées encyclopédiques riches. Les utilisateurs peuvent interagir avec des images 3D et des fonctionnalités de réalité augmentée pour explorer des éléments historiques de manière dynamique. Avec des commandes intuitives et un support multilingue, l’application est accessible à tous.

Le Discovery Tour: Bagdad Médiéval d'Ubisoft est disponible gratuitement sur iPhone, Android et Web.

Voici un aperçu sur Mac : pic.twitter.com/Xc7WI0Xu4U — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 4, 2025

Une opération séduction

Si les jeux en monde ouvert d’Ubisoft, comme Assassin's Creed Mirage, peuvent être critiqués pour leurs collectibles ou quêtes répétitives, leur force réside dans leur immersion historique. Cette application perpétue cette tradition, rappelant les codex d’Assassin’s Creed II ou les explorations d’Origins. Moins orientée vers l’action que les titres principaux, elle brille par son approche éducative et ludique. Incontournable pour explorer une des villes les plus fascinantes de l’histoire, cette application s’inscrit dans la vague des sorties mobiles innovantes.



Disponible sur App Store, Play Store et web. Vous pouvez donc y accéder sur Mac ou PC via le site officiel.

Télécharger le jeu gratuit Medieval Baghdad