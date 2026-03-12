Sorties jeux : BALL x PIT, Nova Drift et Beasts Evolved 2

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment BALL x PIT, Nova Drift et Beasts Evolved 2.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

BALL x PIT (Jeu, Aventure, iPhone, v1.11, VF, 453 Mo, iOS 15.0, Devolver) BALL x PIT est un roguelite d’aventure très intéressant qui vous plonge dans un puits sans fond rempli de monstres, où vous brisez des briques avec des balles ricochantes, fusionnez plus de soixante munitions magiques aux synergies explosives et reconstruisez votre cité perdue de Ballbylon. Avec la possibilité d’ériger plus de soixante-dix bâtiments, de recruter des héros aux talents uniques et d’explorer des régions variées, ce jeu de survie allie construction de base et combats dynamiques pour une expérience à la fois stratégique et plaisante. Déjà vu sur consoles. Télécharger le jeu gratuit BALL x PIT





Dungeon Cross - Relic Hunter (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.3, VO, 852 Mo, iOS 13.0, Crazymind) Dungeon Cross - Relic Hunter est un RPG d’aventure en pixel art envoûtant qui vous transporte dans un monde fantastique mystique, où vous incarnez un aventurier chargé de restaurer l’équilibre du royaume en affrontant les forces du sombre sorcier Persona à travers des combats stratégiques et une exploration enrichissante. En choisissant parmi 5 classes emblématiques – Paladin, Berserker, Mage, Archer ou Ninja – chacune dotée de compétences et d’armes uniques, vous dévoilez des secrets cachés au fil de régions variées et d’une histoire annoncée comme profonde, pour une expérience immersive. Le prochain Genshin Impact ? Télécharger le jeu gratuit Dungeon Cross - Relic Hunter

Mattel Match (Jeu, Casse-tête, iPhone, v10.1.0, VO, 275 Mo, iOS 13.0, Uken Inc.) Mattel Match est un jeu de puzzle match-3D à la Candy Crush qui vous transporte dans l’univers ludique des jouets Mattel, où vous associez des objets identiques pour libérer les plateaux, collectionner des icônes emblématiques comme Barbie™, Hot Wheels™ ou UNO™ et relever des défis rafraîchissants à chaque niveau. Avec des boosters thématiques ingénieux, des graphismes 3D somptueux qui célèbrent la nostalgie, des classements motivants et des événements spéciaux, ainsi qu’une jouabilité relaxante accessible même hors ligne, ce jeu offre une expérience à la fois apaisante et captivante, idéale pour des moments de plaisir intemporel. Télécharger le jeu gratuit Mattel Match

Little Bear Moving Co. (Jeu, Casse-tête, iPhone, v0.1.4, VO, 67 Mo, iOS 16.0, Chillgames.net)

Little Bear Moving Co. est un jeu de puzzle cosy captivant qui vous invite à prêter main-forte au Petit Ours dans sa toute nouvelle entreprise de déménagement, en poussant, planifiant et résolvant des énigmes pour reloger les habitants les plus insolites de la forêt, du ver à la souris en passant par le pirate puffin et le sasquatch sentimental. Avec un twist douillet sur les classiques puzzles sokoban, des mécaniques de mouvement innovantes, des personnages artisanaux charmants et des petits mondes cachés à découvrir au fil d’une vaste collection de niveaux, ce jeu offre une expérience relaxante et ingénieuse où chaque mouvement compte, idéale pour faire grandir l’entreprise avec plaisir et satisfaction. Télécharger le jeu gratuit Little Bear Moving Co.

Spirit Summoners (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.1, VO, 1.3 Go, iOS 13.0, Proficient City Hong Kong) Spirit Summoners est un RPG passif qui vous convie à un voyage mystique où vous invoquez des esprits en 3D inspirés de la mythologie chinoise, pour former une équipe et mener des combats automatiques tactiques tout en progressant sans effort, même hors ligne. Avec un système gacha, des évolutions de compétences explosives, des boss mondiaux en coopération globale et des affrontements PvP en temps réel sur classements, ce jeu a du potentiel, mais attention au modèle économique ! Télécharger le jeu gratuit Spirit Summoners





Pakapow M (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v0.1.45, VO, 239 Mo, iOS 13.0, Varisoft) Pakapow M est un RPG de plateau sur mobile qui vous plonge dans un monde high-tech assiégé par des monstres, où vous incarnez le capitaine d’une unité d’expendables équipée d’une puce explosive et menez une escouade de prisonniers au combat pour vaincre le Démon Boss ultime et sauver Arcadia. Avec un mécanisme innovant de spinner pour définir direction et distance de déplacement, des ordres tactiques à vos coéquipiers et des affrontements stratégiques intenses, ce jeu allie parfaitement l’esprit d’un jeu de société et l’action d’un RPG. Pas mal ! Télécharger le jeu gratuit Pakapow M

Fischer's Fishing Journey (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0, VO, 296 Mo, iOS 14.0, Pujia8 Limited) Fischer’s Fishing Journey est une simulation de pêche apaisante et automatique qui vous emmène dans de beaux paysages pour collectionner des poissons, décorer un aquarium et profiter d’histoires touchantes. Télécharger le jeu gratuit Fischer's Fishing Journey

Beasts Evolved 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone, v1.0.4, VO, 1.5 Go, iOS 12.0, NTalent) Beasts Evolved 2 est un jeu d’évolution stratégique hilarant où vous devenez un explorateur sur le Continent d’Evoland pour élever une escouade de monstres absurdes, en fusionnant en formes dual-race, customisant des chimères par parties du corps et réveillant plus de 100 créatures via un Evo-Tree pour des combats smash simples et des explorations de mondes superposés. Avec plus de 400 mèmes cachés, une progression sans complication et des évolutions freaky pleines d’humour, ce titre offre une aventure addictive et légère, idéale pour qui aime les transformations folles et les batailles décomplexées. Télécharger le jeu gratuit Beasts Evolved 2

Nouveaux jeux payants iOS :

Nova Drift (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.2.344, VO, 557 Mo, iOS 10.0, Chimeric LLC) Nova Drift est un roguelike shooter spatial captivant qui allie combats d’arcade classiques à des éléments d’action-RPG, en plaçant la création de builds et une personnalisation profonde au cœur de l’expérience. Votre vaisseau évolue rapidement au fil des ennemis vaincus, vous permettant de passer d’une idée de stratégie à une domination totale en une seule session immersive et imprévisible. Avec plus de deux cents améliorations modulaires, des modes de défi personnalisables, des parties générées aléatoirement et le choix entre une campagne ou un mode infini, ce jeu propose des sessions rapides de 15 à 45 minutes riches en expérimentation et en adrénaline, pour une aventure à la fois accessible et palpitante. Télécharger Nova Drift à 9,99 €