Epic Games Store offre Little Nightmares et un pack Idle Champions

L'Epic Games Store sur mobile propose deux excellents cadeaux gratuits jusqu'au 12 mars 2026 : le très prenant jeu d'aventure puzzle horrifique Little Nightmares et le pack Raistlin’s Champions of Renown pour Idle Champions of the Forgotten Realms. Cette promotion s'inscrit dans la stratégie continue d'Epic pour développer sa vitrine mobile, lancée pour offrir des jeux de qualité PC et console directement sur les appareils Android dans le monde entier et iOS dans l'Union européenne, en contournant les restrictions des app stores traditionnels et en constituant une bibliothèque solide grâce à des cadeaux hebdomadaires

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store

Réclamer ces jeux et bundles gratuits sur l'Epic Games Store mobile offre plusieurs avantages clés : ils sont ajoutés de manière permanente à votre bibliothèque Epic pour un accès illimité sur les appareils compatibles avec synchronisation des progrès, vous obtenez des expériences premium valant plus de 110 € (Little Nightmares 8,99 €, bundle Idle 100 €) sans dépenser un centime, profitez de contrôles tactiles optimisés et de ports haute fidélité qui préservent l'atmosphère et la profondeur originales, découvrez des titres acclamés sans pubs intrusives ni achats forcés, et boostez rapidement votre progression dans des jeux en cours comme Idle Champions.

Little Nightmares

Little Nightmares, sorti en 2017, s'est rapidement imposé grâce à son atmosphère oppressante et son storytelling muet magistral. Vous incarnez Six, une frêle petite fille naviguant désespérément dans la Paszcza (le Maw) - un vaisseau labyrinthique en décomposition peuplé d'adultes obèses et monstrueux bien décidés à l'empêcher de s'échapper. Grimpez des plateformes, résolvez des puzzles ingénieux, rampez dans l'ombre, cachez-vous dans des recoins étroits ou sprintez dans des poursuites haletantes ; c'est un conte de fées sombre à combustion lente qui hante longtemps après.



La version mobile est un port exceptionnel, conservant la tension glaçante et salué pour ses contrôles et visuels.

Télécharger Little Nightmares à 8,99 €

Idle Champions

À l'opposé, Idle Champions of the Forgotten Realms est un RPG idle stratégique addictif ancré dans l'univers de Donjons & Dragons, avec un roster massif de plus de 140 champions pour des aventures automatisées et une construction profonde de formations. Le bundle exclusif de cette semaine apporte une avalanche de valeur : déblocage immédiat de cinq champions puissants - Gale (siège 1), le mage bougon Raistlin Majere (siège 2), Spurt (siège 3), Briv (siège 5) et Ellywick (siège 10) - plus le familier unique Rocky le Baaz Draconien, 32 Coffres Platine par champion (chacun garantissant deux cartes d'équipement Shiny), et deux potions de buff d'une semaine (Potion du Chasseur de Gemmes et Potion du Chasseur d'Or).

Télécharger le jeu gratuit Idle Champions

Comment télécharger les jeux gratuitement ?

Pour réclamer, téléchargez simplement l'application Epic Games Store sur votre appareil iOS (dans l'UE) ou Android, connectez-vous à votre compte Epic, récupérez Little Nightmares directement, et pour le bundle Idle, installez et lancez Idle Champions via l'app.



Sinon, les jeux sont disponibles sur l'App Store classique.