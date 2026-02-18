Call of Duty Warzone Mobile fermera ses portes le 17 avril 2026

C'est une nouvelle qui ne surprendra qu'à moitié les observateurs attentifs de l'App Store. Activision vient d'officialiser l'arrêt définitif des serveurs de Call of Duty: Warzone Mobile. Après un lancement ambitieux en mars 2024 visant à porter l'expérience console au creux de la main, le titre tire sa révérence, faute d'avoir trouvé son public.

Une fermeture définitive en avril

Notez bien la date dans vos calendriers : le 17 avril 2026 marquera la fin du service. Passé ce délai, le jeu ne sera plus accessible, même si l'application est encore présente sur votre iPhone ou iPad. Pour rappel, le titre avait déjà été retiré des boutiques (App Store et Google Play) en mai 2025, stoppant net l'acquisition de nouveaux joueurs.

Activision justifie cette décision par des résultats en deçà des attentes. Si la promesse technique était là, avec une synchronisation bluffante entre les plateformes, l'adhésion des joueurs mobiles n'a pas atteint les sommets de la version PC/Console. Ce retrait s'inscrit malheureusement dans une tendance lourde du marché, rejoignant les échecs récents d'autres géants comme Apex Legends Mobile ou le projet avorté Battlefield Mobile.

Que faire des crédits restants ?

Si vous faites partie des résistants qui ont conservé le jeu installé depuis son retrait de l'App Store l'année dernière, il est temps de vider votre inventaire. Les achats en argent réel sont désactivés depuis mai 2025, mais si vous possédez encore des points COD, vous devez impérativement les dépenser avant la fermeture des serveurs. L'éditeur a précisé qu'aucun remboursement ne sera effectué pour les soldes inutilisés.

Heureusement, l'univers de la franchise sur iOS n'est pas mort pour autant. Les fans de FPS peuvent toujours se tourner vers l'indétrônable Call of Duty: Mobile. Contrairement à sa déclinaison Warzone, ce dernier continue de cartonner et de recevoir des mises à jour saisonnières, prouvant qu'il reste la référence du genre sur l'écosystème Apple, en plus de Fortnite qui est revenu en 2025.

