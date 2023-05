La date de sortie de Call of Duty Warzone Mobile est repoussée à novembre

En novembre 2022, les précommandes de Call of Duty : Warzone Mobile ont été lancées sur l'App Store, juste après la mise en ligne des pré-enregistrements pour Android. À l'époque, la fiche de l'App Store affichait également une date de sortie prévue pour le 15 mai 2023. Si comme nous, vous l'aviez précommandé, vous avez du recevoir un e-mail pour vous informer qu'Activision avait modifié la date et l'avait fixée au 1er novembre 2023.

Call of Duty: Warzone Mobile repoussé aux calendes grecques

Bien entendu, il faut prendre cette information avec des pincettes, car les dates du 15 mai et du 1er novembre ne sont qu'indicatives, car Activision n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour Call of Duty : Warzone Mobile. Un nouveau tweet du compte officiel du jeu a d'ailleurs précisé qu'il n'y avait pas encore de calendrier précis. Cette information provient du chef du co-studio, Chris Plummer :

You asked, we answered!



Our Co-Studio Head, Chris Plummer, dives back into graphics, optimization, and an update on our release date. Have more questions about #WarzoneMobile that you want to be answered? Drop them below 🤔



Full intel here 👉 https://t.co/S0qhCSd90P pic.twitter.com/XTO90Bj7Zf — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) May 8, 2023

Comme nous l'avons déjà évoqué, Call of Duty : Warzone Mobile proposera une progression partagée entre les appareils. Vous pourrez faire progresser votre passe de combat, gagner de l'expérience et utiliser des chargements similaires à ceux de Call of Duty : Modern Warfare II sur PC et consoles. Une liste d'amis commune sera également disponible, ce qui vous permettra de rejoindre sur mobile les membres de votre équipe sur console et sur PC.



Call of Duty Warzone Mobile sera le premier Warzone sur écrans tactiles. Comme le jeu que l'on connait, ce sera un Battle Royale avec des armes à feu, des exécutions et des véhicules, du contenu authentique avec des opérateurs, des armes et des cartes, et le gameplay caractéristique de la saga permettant jusqu'à 120 joueurs de s'affronter en ligne.



Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, précommandez Call of Duty : Warzone Mobile sur l'App Store pour iOS et préenregistrez-vous sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Call of Duty: Warzone Mobile