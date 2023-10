Call of Duty Warzone Mobile sortira avec la carte "Rebirth Island" en 2024

Activision vient de clôturer son dernier événement "Call of Duty : NEXT", au cours duquel l'éditeur a dévoilé la feuille de route de la populaire franchise pour l'année à venir. Si le prochain Call of Duty : Modern Warfare III et les évolutions de Call of Duty : Warzone étaient très attendus, les nouveaux détails sur Call of Duty : Warzone Mobile ne sont pas passés inaperçus.

Une carte historique de plus

L'information principale se nomme "Rebirth Island". Il s'agit d'une carte classique de Call of Duty : Warzone qui a été entièrement reconstruite pour la version mobile. Elle sera incluse avec la légendaire carte Verdansk ainsi que les cartes Shipment et Shoot House au lancement.

Call of Duty: Warzone Mobile entend offrir une expérience Battle Royale spécifiquement conçue pour les mobiles avec des cartes épiques et un gameplay unique permettant à 120 joueurs de s'affronter en ligne. Les fonctionnalités sociales, telles que les amis, les canaux de discussion et le Passe de combat, sont disponibles sur toutes les plateformes pour une expérience FPS Multijoueur connectée. De plus, le jeu propose une variété de contrats, de séries d'éliminations et de stratégies en constante évolution, assurant ainsi une rejouabilité infinie. Un concurrent pour PUGB et Fortnite.



En précommande depuis le début de l'année, Call of Duty Warzone Mobile avait été annoncé en 2022. Depuis, nous avons eu droit à des détails au compte-gouttes comme le contenu, la bande-annonce ou encore les précommandes. La date de sortie était calée au 15 mai 2023, mais Activision avait repoussé le lancement au 1er novembre 2023, avant de déclarer qu'il ne s'agissait que d'une date provisoire et que la date de sortie actuelle était le printemps 2024.



Si les fans sont frustrés, on peut aisément penser que les développeurs peaufinent leur bébé pour un lancement mondial réussi. L'attente est forte, très forte même puisuq'il s'agit de l'un des titres les plus joués sur consoles et PC. Rien que sur mobile, il y a déjà 45 millions de précommandes !

