EA annule également le jeu Battlefield Mobile

Nous avons une vision pour l'avenir de Battlefield. Vince (Zampella, cofondateur de Respawn), Byron et les solides dirigeants du studio vont de l'avant pour créer les meilleures expériences qui rassemblent les joueurs sur plusieurs plateformes. Nous avions un jeu en développement, ce qui avait du sens à l'époque, mais comme l'industrie a évolué et que notre stratégie s'est cristallisée, nous avons décidé que nous devions pivoter par rapport à la direction actuelle pour mieux concrétiser notre vision pour nos joueurs. Nous avons finalement décidé que nous devions réimaginer la façon dont nous donnons vie à Battlefield sur mobile afin de réaliser notre ou nos objectifs pour la franchise.

C'est une vague de mauvaises nouvelles qui s'abat sur les joueurs mobiles. Après l'arrêt prématuré d’ Apex Legends Mobile , puis le retard de Star Wars Jedi: Survivor, EA annonce que Battlefield Mobile est également annulé. Comme on peut le lire sur le blog officiel , le studio américain n'abandonne pas complètement l'idée d'un Battlefield sur iOS et Android, mais considère désormais qu'un jeu à part n'est pas la bonne approche. L'éditeur cherche à voir une version unifiée de Battlefield, tous supports confondus. La même que feu Fortnite par exemple.

