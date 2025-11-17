ScourgeBringer est gratuit sur l'Epic Games Store

Vous avez toujours fantasmé sur ScourgeBringer sans oser débourser les 7 euros demandés ? Cette semaine, votre procrastination se transforme en coup de maître. Jusqu'au 20 novembre 2025, l'Epic Games Store mobile distribue gratuitement ce bijou roguelite, sur Android partout et iOS dans les régions éligibles (Europe). Un cadeau inespéré pour un jeu qui cultive l'art de la punition hardcore.

ScourgeBringer est temporairement gratuit

Plongez tête la première dans un univers ravagé où des automates ancestraux ont terrassé les humains. À vos manettes : Khyra, l'escrimeuse aux mèches immaculées, acrobates en herbe, qui règle ses comptes à grands coups de lame, de balles ou de sauts qui défient les lois physiques. Le récit se concentre sur un espoir ténu de salut pour l'espèce humaine, mais avouons-le : l'essentiel se joue dans le carnage pur. Chaque partie redessine les niveaux, les adversaires surgissent de l'ombre, et vous voilà à voltiger, à rebondir sur les parois, à multiplier les assauts comme si le développeur avait versé du Red Bull dans le code source. Pas de défenses ici, que de l'agressivité pure : foncez, frappez, et laissez la brutalité s'affiner en chorégraphie mortelle. Les fluides vitaux récoltés alimentent un système d'évolutions qui débloque des atouts combatifs novateurs, des réserves d'énergie supplémentaires ou des starters qui pimentent vos relances d'une saveur inédite.

Imaginez Dead Cells et Celeste mélangés, le tout saupoudré de la musique incisive et modulable de Joonas Turner. Les duels finaux, eux, mutent d'un simple défi à une introspection existentielle du style "qu'ai-je fait de ma vie ?".



Résultat : un condensé d'action-plateforme addictif où une session vire facilement à une marathon interminable de tentatives. Téléchargez-le sans débourser un centime d'ici la fin de la promo sur l'Epic Games Store (un store tiers officiel accessible en Europe), et seul votre emploi du temps en pâtira. ScourgeBringer est un excellent jeu, disponible également sur App Store et Play Store, mais en payant.



PS : il est désormais plus facile d'installer un jeu depuis l'Epic Games Store.

Télécharger ScourgeBringer à 6,99 €