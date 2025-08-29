Machinarium est gratuit cette semaine via Epic Games Store

Bonne pioche cette semaine avec le jeu gratuit de l'Epic Games Store qui fait un retour en arrière nostalgique pour les joueurs mobiles. Après Doodle Mafia, la boutique propose désormais l'aventure de Machinarium en téléchargement gratuit.

Récupérez Machinarium gratuitement

Machinarium est un nom qui résonne auprès des fans de longue date. Sorti en 2013 sur App Store par Amanita Designs (connu pour le récent Pilgrims), ce titre fut l'un des premiers grands succès des aventures point-and-click sur mobile. Il s'agissait d'un portage de PS Vita, parfaitement adapté à nos écrans tactiles. Plus de dix ans après, force est de constater que Machinarium a incontestablement bien vieilli.



Alors, de quoi parle Machinarium ? Vous incarnez un petit robot abandonné à l'extérieur d'une immense ville mécanique, avec pour mission de sauver votre petite amie faite de métal et de câbles. L'ambiance décalée et légèrement mélancolique du jeu a posé les bases pour de nombreux titres indépendants et point-and-click ultérieurs. Les mots ne suffisent pas à décrire cette expérience : il faut la vivre.

Machinarium se distingue par son absence de texte et son univers riche en détails, faisant de cette quête une expérience visuelle et poétique.



Disponible gratuitement en téléchargement définitif, Machinarium est une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs d'aventures intemporelles. Ne passez pas à côté d'économiser 7 €. Pour cela, installer l'Epic Games Store sur iPhone ou iPad (seulement pour les membres de l'Union européenne) puis récupérez le jeu.

Télécharger Machinarium à 6,99 €