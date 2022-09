Le génial ScourgeBringer débarque sur mobile avec un gameplay adapté

En juillet dernier, Plug in Digital annonçait le portage de ScourgeBringer, le jeu d'action et de plateforme au rythme effréné de Flying Oak Games, sur les appareils iOS et Android. Le jeu a été lancé à l'origine sur PC et console en octobre 2020, officieusement comme un mélange entre Dead Cells et Celeste. En effet, si l'on prend les combats dynamiques, l'arbre de compétences étendu et les mécanismes de butin de Dead Cells et que l'on y ajoute un peu de cette merveilleuse plateforme à base de mouvements aériens de Celeste, on obtient ScourgeBringer. Un roguelite nerveux et ardu qui vaut largement les quelques euros demandés.

ScourgeBringer adapte complètement son gameplay au mobile

Bien sûr, même si vous n'avez jamais joué à ScourgeBringer, vous avez sans doute regardé cette bande-annonce et vous vous êtes demandé comment un jeu aussi rapide pouvait être joué avec des commandes virtuelles. Pour cette nouvelle version mobile, Plug in Digital a implémenté une attaque automatique qui permet à votre personnage de s'approcher d'un ennemi et de le frapper jusqu'à ce qu'il soit détruit. Si vous êtes un vétéran de ScourgeBringer sur d'autres plates-formes, vous pourriez penser que cela altère l'expérience, et c'est peut-être le cas, mais comme c'est le cas avec Dead Cells mobile et sa fonction d'attaque automatique, ce changement conserve absolument le plaisir et l'ambiance générale du jeu original tout en supprimant ce qui aurait probablement été une expérience de commandes virtuelles très frustrante.



Pour l'avoir testé rapidement, les développeurs ont sacrifié un détail qui n'enlève rien en termes de profondeur de combat. Il faut cependant signaler que, contrairement à Dead Cells sur mobile où vous pouvez activer ou désactiver l'attaque automatique, il semble que la seule façon de désactiver cette fonction dans ScourgeBringer sur mobile soit de connecter et d'utiliser une manette MFI ou type PlayStation, Switch ou Xbox.



Autre changement important au niveau de la prise en main, le fait de frôler le sol est maintenant associé à un simple balayage dans n'importe quelle direction sur le stick analogique virtuel, et je dois dire que ce changement est vraiment bien pensé. Le fait de glisser pour se déplacer et de réaliser des combos aériens démentiels donne à l'ensemble de l'expérience l'impression d'un ballet ninja aérien époustouflant.



Plutôt que de considérer ces nouvelles aides au contrôle comme un saccage de l'expérience, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une toute nouvelle façon de jouer à ScourgeBringer, la façon originale de jouer étant toujours disponible pour quiconque possède une manette. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer, ScourgeBringer sur iOS et Android est un superbe portage pour les appareils mobiles.

Notre avis sur Scourgebringer

Signé d'un studio français, Scourgebringer est une petite pépite qui ne mise pas tant sur ses graphismes en pixel-art que son ambiance générale (bande-son, bestiaire, effets) et surtout son gameplay ultra nerveux. Défi permanent, Scourgebringer devient rapidement jouissif une fois que l'on maîtrise les joutes.

Télécharger ScourgeBringer à 6,99 €