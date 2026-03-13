Surprise, Tomb Raider I-III Remastered est disponible sur mobile !

Après Tomb Raider Reloaded le mois dernier, Tomb Raider I-III Remastered fait une sortie surprise sur iOS et Android aujourd'hui, accompagnée d'une mise à jour gratuite Challenge Mode. Lara Croft, l'une des premières grandes stars de la PlayStation originale et l'une des personnages féminins les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo, reste une véritable icône. Pour la première fois, les trois premiers opus de la saga sont disponibles en haute définition sur mobile avec Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.



Et encore une fois, vous êtes les premiers au courant en France et ailleurs.

Découvrez Tomb Raider I-III Remastered

Aspyr, en collaboration avec le studio Crystal Dynamics, a lancé la mise à jour gratuite Challenge Mode pour toutes les plateformes, ainsi que la version native pour Nintendo Switch 2. En surprise, le remaster complet débarque également sur iOS et Android.

Jouez aux trois premiers Tomb Raider : pour la toute première fois, profitez de l’expérience complète avec toutes les extensions et les niveaux secrets sur les plateformes modernes grâce à cette collection ultime.

Au prix de 17,99 € en in-app (50 % de réduction par rapport au tarif habituel de 34,99 €, pour une durée limitée - remise non applicable sur PlayStation), ce pack propose une valeur exceptionnelle : les trois jeux complets (Tomb Raider I + Unfinished Business, Tomb Raider II + Golden Mask, Tomb Raider III + The Lost Artifact), tous les contenus additionnels originaux, les niveaux secrets, le nouveau mode Challenge, et le mode Photo très apprécié.

Incarnant l'aventurière globe-trotteuse Lara Croft, les joueurs explorent (de nouveau) des lieux mythiques : les profondeurs des pyramides, les canaux de Venise, les étendues enneigées de l'Antarctique, et bien plus. Les graphismes ont été améliorés (avec l'option de revenir au look polygonal original), les commandes respectent l'esprit classique tout en offrant une version moderne adaptée aux nouveaux joueurs. De quoi exploiter au mieux les derniers iPhone 17 par exemple.



Le Challenge Mode, véritable nouveauté, apporte une rejouabilité massive : personnalisez la difficulté en modifiant la santé, les dégâts, les ennemis, les bonus, etc., pour obtenir un score de challenge global. Plus le niveau est élevé, plus vous débloquez de récompenses, dont 10 nouvelles tenues pour Lara (chacune liée à des succès et offrant des bonus de stats significatifs). Le mode inclut aussi 15 nouveaux succès à décrocher pour les complétionnistes.



Cette version mobile est unique : basée sur le code original des jeux, elle a été optimisée spécifiquement pour les smartphones et tablettes. L'interface utilisateur (UI) et les contrôles tactiles ont été repensés pour plus de fluidité, certains bugs historiques corrigés, et l'expérience simplifiée. Le support complet des manettes Bluetooth est inclus pour une sensation plus proche d'une console.

Aspyr souligne que ce portage mobile offre « l'expérience complète Tomb Raider 1-3 Remastered », sans compromis. Le producteur senior Kay Gilmore et le product manager Adam Hankins expliquent que le prix reflète la demande croissante pour des expériences de jeu pures sur mobile, sans publicités ni microtransactions.

Nous offrons une valeur incroyable dans un seul package : trois jeux iconiques, tous les DLC originaux, le nouveau Challenge Mode et le mode Photo.

C'est une expérience console de haute qualité, portable partout. Pour rassurer les joueurs, les trois premiers niveaux de chaque jeu sont jouables gratuitement avant achat, afin de tester les mécaniques classiques sur écran tactile. Sur iOS et Android (Play Store).



Les possesseurs de la version Nintendo Switch originale peuvent passer gratuitement à la version Switch 2 (mise à jour prévue autour du 18 mars 2026), avec une résolution de 1440p à 60 ips en mode docké ou 1080p à 120 ips en portable.



2026 est une grande année pour la franchise, qui célèbre ses 30 ans. Outre cette sortie mobile et la mise à jour Challenge, un remake du premier opus (Tomb Raider: Legacy of Atlantis) par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog est prévu cette année, suivi d'un nouvel épisode (Tomb Raider: Catalyst) en 2027. Aspyr tease que l'aventure avec Lara est loin d'être terminée :

Restez à l'écoute, 2026 s'annonce énorme pour la saga !

Télécharger le jeu gratuit Tomb Raider I-III Remastered