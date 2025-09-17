🔥 Tests de l'iPhone 17 de base : la star de l'ombre

Avant le lancement de la gamme iPhone 17 vendredi, les premiers tests du modèle de base, l'iPhone 17 de 6,3 pouces, soulignent pourquoi il se démarque cette année. Avec un écran plus grand, des fonctionnalités de niveau "Pro" et des améliorations significatives, les critiques s'accordent à dire que choisir le modèle de base ne signifie plus faire des compromis. De quoi confirmer nos dires de la semaine passée.

Un écran de "Pro"

L'iPhone 17 introduit la mise à jour d'écran la plus significative pour un modèle non-Pro depuis des années, avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces) et, surtout, la technologie ProMotion pour des taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz.

Jacob Kastrenakes de The Verge qualifie cela de « révolutionnaire », notant que l'écran toujours allumé est identique à celui des modèles Pro : « Lorsque vous posez l'iPhone 17, l'écran s'assombrit, affichant une version atténuée de votre fond d'écran, des widgets, de l'horloge et des notifications. » Cela rend l'accès rapide aux informations très pratique.

Jacob Krol de TechRadar considère l'écran comme « la star du spectacle », soulignant une expérience fluide pour le défilement, les jeux et le streaming, avec un ajustement dynamique de 1 Hz à 120 Hz. Comparé aux écrans 60 Hz des iPhone 16, 15 et 14, c'est une avancée majeure. L'écran est également recouvert de Ceramic Shield 2, offrant une résistance aux rayures deux fois supérieure à celle de l'iPhone 16.

Améliorations des appareils photo

L'iPhone 17 dispose d'un système à deux caméras avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, une amélioration par rapport à l'ultra grand-angle de 12 mégapixels de l'iPhone 16.

Abrar Al-Heeti de CNET salue la flexibilité accrue : « Il est intéressant d'avoir plus de possibilités pour prendre des photos sur un modèle iPhone moins cher, car l'iPhone Air ne peut pas prendre de photos à 0,5x ou de vidéos en mode Cinématique. » L'iPhone 17 prend également des images téléobjectif 2x de 12 mégapixels et permet de passer à 48 mégapixels pour plus de détails.

La caméra à selfie, qui passe à 18 Mp, est également très appréciée par tous les testeurs. La qualité fait un bond et n'est pas réservée aux modèles plus chers.

Performances et puissance pour l'IA

Propulsé par le processeur A19 avec un CPU à six cœurs, un GPU à cinq cœurs et le Neural Engine, les 8 Go de RAM de l'iPhone 17 sont les plus faibles parmi les nouveaux iPhones, mais largement suffisants.

Eric Zeman de PC Mag constate qu'il surpasse des concurrents comme le Tensor G5 du Pixel 10 et rivalise avec le Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25 en termes de performances CPU. « L'A19 de l'iPhone 17 est plus que suffisant pour gérer toutes vos applications, tâches quotidiennes et demandes d'Apple Intelligence », note-t-il, citant une génération fluide d'images IA, de Genmoji et d'outils d'édition de photos.

Voici quelques chiffres tirés des benchmarks de nos collègues de Tom's Guide :

iPhone 17 iPhone 16 Galaxy S25 Pixel 10 Puce A19 A18 Snapdragon 8 Gen 3 Tensor G5 Geekbench (single core/multicore) 3,701 / 9,460 3,301 / 8,033 2,916 / 9,886 2,345 / 6,581 WildLife Original Unlimited (fps) 130.97 98.23 158.02 80.58 Adobe Premiere Rush (min:sec) 0:22 0:22 0:53 2:22

Le modèle de base est plus équilibré. Les tests de référence révèlent également les performances améliorées de l'A19, qui atteint des scores moyens Geekbench 6 monocœur et multicœur de 3 701 et 9 460 respectivement. Ils sont meilleurs que ceux de l'iPhone 16, mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un bond en avant en termes de performances.



Ce qui m'impressionne davantage, ce sont les performances de son GPU, qui atteint une moyenne de 130,97 images par seconde lors du test WildLife Original Unlimited de 3DMark. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la fréquence d'images de 98,23 images par seconde de l'iPhone 16, seul le Galaxy S25 fonctionnant légèrement plus rapidement. J'ai chargé Diablo Immortal sur l'iPhone 17 et il a géré tous les effets d'éclairage et de ray tracing du jeu avec facilité, tout en conservant une fréquence d'images relativement fluide.

Autonomie et charge

Apple affirme que l'iPhone 17 offre 8 heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à l'iPhone 16, et les critiques confirment des gains notables.

John Velasco de Tom’s Guide rapporte une autonomie de 12 heures et 47 minutes lors des tests, soit 34 minutes de plus que l'iPhone 16. « Il me reste environ 15 % de batterie avant de me coucher », ajoute-t-il, notant qu'il tient facilement une journée entière avec des e-mails, des vidéos et des réseaux sociaux.

Les vitesses de charge ont également été améliorées, avec une charge filaire de 35 W atteignant 39 % en 15 minutes et 71 % en 30 minutes, ainsi qu'une prise en charge de la charge sans fil Qi 2.2 de 25 W.

Pourquoi l'iPhone 17 se distingue

Les critiques saluent unanimement l'iPhone 17 comme offrant le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Apple, à partir de 969 € / 799 $ avec des précommandes disponibles depuis vendredi dernier.

iJustine le qualifie de « téléphone non-Pro le plus Pro qu'Apple ait jamais fabriqué », excitant pour ceux qui souhaitent passer à un nouveau modèle.

Jacob Kastrenakes de The Verge déclare : « L'iPhone 17 est celui à choisir cette année », citant son utilité, son stockage doublé et son prix inchangé.

John Velasco de Tom’s Guide affirme qu'il offre « de meilleures améliorations que les Pros », avec un écran 120 Hz, une charge plus rapide, un écran plus lumineux et une caméra selfie améliorée.

Eric Zeman de PC Magazine partage cet avis, déclarant : « L'autonomie robuste, les performances rapides, l'écran de niveau Pro et les caméras performantes font de l'iPhone 17 le meilleur iPhone pour son prix. » « Le modèle de base est plus que jamais à égalité avec l'iPhone Pro », poursuit-il.

Conclusion

Alors que l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone Air attirent l'attention, le modèle de base iPhone 17 pourrait leur voler la vedette avec son élégante simplicité et ses fonctionnalités proches des Pros. Pour la plupart des utilisateurs, l'iPhone 17 offre tout ce dont vous avez besoin sans le prix premium.

