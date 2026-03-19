Sorties jeux : Dora: Explore et Joue, Magicmon: World, Crazy Tractor, GNOSIA et Scritchy Scratchy

Aujourd'hui, 19 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Dora: Explore et Joue, Magicmon: World, Crazy Tractor, GNOSIA et Scritchy Scratchy.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Magicmon: World (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v3.0, VO, 1.1 Go, iOS 14) Magicmon: World est un MMORPG fantasy mignon centré sur la capture, l'entraînement et l'évolution de centaines de créatures adorables dans un monde ouvert vibrant avec forêts, pics et ruines. Avec exploration libre, personnalisation, jeu en équipe et six classes de combat, ce jeu gratuit offre une aventure pet-collection multijoueur engageante. Télécharger le jeu gratuit Magicmon: World





FairyTale Quest (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.3.062, VF, 481 Mo, iOS 13.0, LINE Games) FairyTale Quest est un roguelite RPG en pixel art charmant où le monde des contes de fées a sombré dans le chaos, et où vous devez sauver les héros emblématiques grâce à des aventures dynamiques et des combats intenses. Avec divers modes de jeu, des améliorations d'équipement et une esthétique adorable, ce titre gratuit propose une expérience addictive pour les fans de roguelites. Télécharger le jeu gratuit FairyTale Quest

Iron Saga: ZERO (Jeu, Cartes / Action, iPhone, v1.3.3, VO, 326 Mo, iOS 12.0, Sentai Inc.) Iron Saga: ZERO est un RPG de cartes et de combats au corps-à-corps avec des mechas, où vous commandez des robots et pilotes dans un monde post-apocalyptique pour affronter des ennemis puissants. Gratuit avec achats intégrés, il mélange stratégie, collection et batailles intenses pour une expérience mobile dynamique. Attention, pas traduit en anglais, encore moins en français. Télécharger le jeu gratuit Iron Saga: ZERO

Train Simulator 2 (Jeu, Simulation, iPhone, v0.5.9, VF, 792 Mo, iOS 15.0, Azur Interactive Games Limited) Train Simulator 2 est un simulateur ferroviaire réaliste en 2D où vous gérez le transport de marchandises, conduisez des locomotives détaillées et développez votre flotte pour relancer l'économie régionale. Ce titre gratuit met l'accent sur la gestion stratégique, l'optimisation des lignes et une immersion totale dans le monde du rail. Télécharger le jeu gratuit Train Simulator 2

SealM on CROSS (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v3.1.010, VO, 327 Mo, iOS 13.0, PLAYWITH Inc) SealM on CROSS est un MMORPG rétro revisité avec un monde cartoon rempli de monstres mignons, de classes variées (Prêtre, Chevalier, Mage...), de pets, de combos uniques et de systèmes sociaux comme le mode couple ou les raids boss. Gratuit, il propose une expérience nostalgique modernisée avec pêche, exploration et mises à jour actives pour une communauté dynamique. Télécharger le jeu gratuit SealM on CROSS





Hamster Chef : Restaurant Idle (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.6, VO, 128 Mo, iOS 15.0, Min Joo Kang) Hamster Chef : Restaurant Idle est un jeu idle cosy de gestion de restaurant où des hamsters adorables cuisinent des plats mignons (thé, pancakes, burgers) et agrandissent l'établissement forestier. Relaxant et charmant, ce titre gratuit permet des upgrades, personnalisations et une ambiance chaleureuse, parfait pour jouer hors ligne. Télécharger le jeu gratuit Hamster Chef : Restaurant Idle

Crazy Tractor (Jeu, Course / Action, iPhone, v1.0.2, VO, 356 Mo, iOS 15.0, MiniDevGames Ltd) Plongez dans la peau d'un conducteur de tracteur fou pour échapper à une apocalypse aviaire dans ce jeu d'arcade survival effréné. Parcourez trois mondes immenses, esquivez des mouettes implacables, personnalisez votre engin et affrontez des boss pour survivre le plus longtemps possible et dominer les classements. Télécharger le jeu gratuit Crazy Tractor

Baseball Hits 26 (Jeu, iPhone, v1.0.0, VO, 751 Mo, iOS 17.0, Ares Interactive) Baseball Hits 26 est un jeu mobile officiel sous licence MLB Players, Inc., où vous incarnez et collectionnez plus de 800 superstars du baseball pour des parties intenses et authentiques. Avec un gameplay simple par tap (swing, pitch), des modes variés comme Home Run King ou Pitching Ace, des clubs et événements live, il offre des sessions courtes mais addictives pour les fans. Télécharger le jeu gratuit Baseball Hits 26

Tomorrow: A World Beyond Time (Jeu, Cartes / Aventure, iPhone, v1.01, VO, 142 Mo, iOS 26.0, Labyrinth Foundation) Tomorrow: A World Beyond Time vous invite dans un univers rétro pixelisé où vous explorez des villes, forêts, plages et montagnes pour construire le deck de créatures ultime. Collectionnez des cartes, upgradez-les et affrontez entraîneurs et boss en combats tactiques au tour par tour dans une aventure solo stratégique inspirée des classiques RPG. Télécharger le jeu gratuit Tomorrow: A World Beyond Time

City Island 5: Deluxe Go Build (Jeu, Simulation, iPhone, v1.2.0, VF, 329 Mo, iOS 13.0, Sparkling Society Games B.V.) Dans City Island 5: Deluxe Go Build, devenez maire d'une petite île et développez des villes prospères en débloquant de nouvelles îles époustouflantes à travers le monde. Ce jeu de simulation de construction décontracté, jouable hors ligne ou en ligne, vous permet de placer des bâtiments, accomplir des quêtes et profiter de trésors pour agrandir votre empire insulaire. Télécharger le jeu gratuit City Island 5: Deluxe Go Build

Goritaire (Jeu, Cartes, iPhone, v1.0.12, VO, 264 Mo, iOS 13.0, ARC SYSTEM WORKS) Goritaire est un jeu de cartes solo original où vous devez remplir la jungle de gorilles en gérant leur habitat et leur approvisionnement en bananes. Alignez sept gorilles ou plus au sol pour remporter la victoire, mais attention : si l’un d’eux manque de nourriture, c’est la défaite et l’effondrement total de la troupe. Télécharger le jeu gratuit Goritaire

StarSavior (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone, v2.0.0, VO, 303 Mo, iOS 15.0, Studio B Side Co.ltd.,) StarSavior est un RPG d’entraînement narratif dans lequel vous incarnez le Captain d’un groupe de jeunes filles dotées de pouvoirs stellaires, les Saviors. À travers des combats au tour par tour aux animations cinématiques, forgez des liens avec elles, développez leurs compétences et suivez une histoire émouvante pour hériter de l’héritage du légendaire Star Savior et sauver un cosmos aux étoiles mourantes. Un énième Genshin Impact, à voir sur la durée. Télécharger le jeu gratuit StarSavior

E.D.E.N : The Last Line (Jeu, Action, iPhone, v1.1.7, VO, 1.4 Go, iOS 15.0, Game Duo Co.,Ltd.) E.D.E.N: The Last Line est un RPG de survie en temps réel où vous commandez des jeunes filles Éveillées équipées du système E.D.E.N pour défendre la dernière cité humaine contre des vagues de Dévoreurs. Alliez stratégie tactique, combos élémentaires et combats dynamiques tout en tissant des liens émotionnels pour soigner leurs traumatismes et repousser l’extinction. Télécharger le jeu gratuit E.D.E.N : The Last Line

Art of Flora (Jeu, Éducation, iPhone, v1.0.1, VF, 658 Mo, iOS 18.0, Klemens Strasser) Art of Flora: Cozy Puzzles est un jeu de puzzle relaxant, successeur d’Art of Fauna (App Store Award 2026), qui vous invite à reconstituer de magnifiques illustrations botaniques du XVIIIe et XIXe siècles ou à reconstruire leurs textes descriptifs. Découvrez 110 puzzles issus de cinq régions du monde, apprenez sur les plantes et les artistes, tout en profitant d’options d’accessibilité avancées et d’un mode enfants. Télécharger le jeu Art of Flora

Midnight Dreams Hidden Objects (Jeu, iPhone, v1.09, VF, 156 Mo, iOS 15.0, Gamehouse LLC) Midnight Dreams Hidden Objects vous plonge dans un univers onirique apaisant où vous incarnez Luna, capable d’entrer dans les rêves de ses proches pour les aider à retrouver la paix intérieure. Résolvez plus de 15 scènes d’objets cachés riches en émotions, trouvez des moutons endormis pour débloquer des niveaux secrets et collectez des cristaux pour des boosts, le tout dans une ambiance relaxante et sans pression. Télécharger le jeu gratuit Midnight Dreams Hidden Objects

Ghost Hunter: Idle RPG (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0, VO, 548 Mo, iOS 11.0, JUNHAI SINGAPORE Network Lim...) Ghost Hunter: Idle RPG est un jeu d’aventure horrifique MMO inspiré des légendes folkloriques chinoises, où vous devenez un maître taoïste luttant contre les esprits maléfiques dans un monde surnaturel en 3D. Explorez des lieux terrifiants, affrontez jiangshi et cadavres millénaires, participez à des guerres de clans et construisez votre propre demeure taoïste entre deux expéditions. Télécharger le jeu gratuit Ghost Hunter: Idle RPG

The Jumping Dino: T-Rex Runner (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.0, VO, 140 Mo, iOS 16.0, Biel Carpi) Un météore fonce vers la Terre et vous êtes le dernier T-Rex capable d’empêcher l’extinction. Courez, sautez et accroupissez-vous pour sauver des œufs cachés à travers 5 ères géologiques, débloquez 10 dinosaures différents et ramenez-les dans votre Sanctuaire.Inspiré du célèbre jeu dinosaure offline de Chrome, ce runner 2D au style pixel art moderne propose une vraie campagne hors ligne avec niveaux, mode infini compétitif, défis multijoueurs et 40 variantes de couleurs à collectionner. Parfait pour des parties rapides et addictives, avec ou sans connexion. Télécharger le jeu gratuit The Jumping Dino: T-Rex Runner

Applications gratuites iOS :

Dora: Explore et Joue (App, iPhone, v2026.1.2, VF, 180 Mo, iOS 13.0, Budge Studios) Dora : Explore et Joue ! est un jeu éducatif interactif pour les jeunes enfants, où Dora et ses amis proposent des mini-jeux pour apprendre l'anglais, résoudre des énigmes, stimuler la créativité et développer l'empathie. Idéal pour les 4 ans et plus, il offre une aventure ludique avec un abonnement optionnel pour du contenu étendu. Télécharger l'app gratuite Dora: Explore et Joue

Nouveaux jeux payants iOS :

GNOSIA (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.1, VO, 522 Mo, iOS 15.0, ACTIVE GAMING MEDIA Inc.) GNOSIA est un RPG de déduction sociale en science-fiction où l'équipage d'un vaisseau spatial doit identifier et éliminer les Gnosia infiltrés parmi eux via des discussions tendues et des votes pour le sommeil cryogénique. À travers des boucles répétées, développez vos compétences, explorez des rôles variés et vivez des événements narratifs uniques pour percer les mystères et assurer votre survie. Un top jeu ! Télécharger GNOSIA à 29,99 €