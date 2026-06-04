Sorties jeux : A Special Day, Among the Sleep, Ragnarok: Twilight Global et Mini Football Legends

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment A Special Day, Among the Sleep, Ragnarok: Twilight Global et Mini Football Legends.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

A Special Day A Special Day (Jeu, Divertissement / Famille, iPhone, v1.0, VO, 305 Mo, iOS 15.0, GAMEX INTERACTIVE SP Z O O) A Special Day (ASD) est un jeu calme et sensoriel conçu pour les personnes autistes et leurs familles, où vous pratiquez les routines quotidiennes (soins personnels, tâches ménagères, exploration de la ville) dans un monde apaisant et prévisible. Avec une approche bienveillante, des ajustements sensoriels et une progression douce, ce titre à 4 € aide à développer l’indépendance et la confiance sans stress ni surstimulation. Télécharger A Special Day à 3,99 €

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Designer City 4 Designer City 4 (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, vv1.03, VF, 460 Mo, iOS 16.0, Sphere Game Studios) Designer City 4 est un city-builder réaliste et très détaillé où vous construisez une métropole complète avec des milliers de bâtiments, un système de transport avancé (métro, monorail, autoroutes) et une simulation économique profonde. Gérez le bonheur des habitants, la pollution, l’énergie renouvelable ou industrielle et créez des skylines impressionnants dans ce simulateur gratuit avec achats intégrés. Télécharger le jeu gratuit Designer City 4

Footy Dash® Footy Dash® (Jeu, Parties rapides / Sports, iPhone, v0.011, VO, 417 Mo, iOS 15.0, Astro Hound Studios) Footy Dash est un runner de football addictif où vous dribblez à toute vitesse, esquivez les défenseurs et les obstacles pour établir le meilleur score possible. Avec un mode Carrière, des défis quotidiens, des customisations de maillots et des contrôles simples au doigt, ce titre gratuit (avec option sans pubs) offre une expérience sportive rythmée et fun. Télécharger le jeu gratuit Footy Dash®

Star Blaster: Space Roguelike Star Blaster: Space Roguelike (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v04.33.06, VO, 1.2 Go, iOS 15.0, Enigma Publishing Limited) Star Blaster: Space Roguelike est un shooter roguelike spatial offline où vous survivez à des vagues d’ennemis, collectez des compétences aléatoires et construisez votre propre build pour dominer la galaxie. Avec une progression RPG, des boss imposants et une rejouabilité élevée, ce jeu gratuit propose une action intense et des runs toujours différents. Télécharger le jeu gratuit Star Blaster: Space Roguelike

Among the Sleep Among the Sleep (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.0.3, VF, 1.1 Go, iOS 15.0, Snapbreak Games) Among the Sleep est une aventure psychologique horrifique où vous incarnez un enfant de deux ans qui explore un monde terrifiant et surréaliste à la recherche de réconfort, guidé par son ours en peluche. Atmosphérique et sans combat, ce titre (version complète via achat in-app) offre une expérience immersive et émouvante vue à travers les yeux d’un tout-petit. Notre coup de coeur ! Télécharger le jeu gratuit Among the Sleep





MOTU Skeletor MOTU Skeletor (Jeu, Action / Divertissement, iPhone, v0.2.7, VO, 673 Mo, iOS 17.0, Mattel, Inc.) MOTU: Skeletor - Until Next Time est un jeu d’action et d’aventure Masters of the Universe centré sur Skeletor dans des missions humoristiques et épiques. Avec des combats dynamiques, des personnages cultes et une narration fidèle à la série, ce titre gratuit plaira aux fans de la franchise. Télécharger le jeu gratuit MOTU Skeletor

Soul Land Soul Land (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v2.5.3, VO, 3.3 Go, iOS 13.0, G-LI NETWORK TECHNOLOGY CO. LI...) Soul Land: Awakening World est un RPG d’action inspiré de la célèbre série chinoise, où vous cultivez vos pouvoirs spirituels, collectionnez des héros et affrontez des ennemis dans un univers wuxia épique. Avec des combats spectaculaires et une progression profonde, ce jeu gratuit offre une expérience immersive pour les fans d’anime et de cultivation. Très beau titre, avec un gros potentiel si le modèle économique est équilibré. Télécharger le jeu gratuit Soul Land

Ragnarok: Twilight Global Ragnarok: Twilight Global (Jeu, Jeux de rôle / Divertissement, iPhone, v1.0.4, VO, 397 Mo, iOS 13.0, Gravity Game Vision Limited) Ragnarok Twilight Global est un superbe MMORPG classique inspiré de Ragnarok Online avec des classes iconiques, des quêtes massives et un monde fantasy vivant. Explorez, formez des guildes et participez à du PvP ou des boss épiques dans cette version globale gratuite. L'autre titre de la semaine ! Télécharger le jeu gratuit Ragnarok: Twilight Global

Battle Waves: Mobile Battle Waves: Mobile (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone, v1.0.8, VF, 444 Mo, iOS 16.0, Gabriel's Games LLC) Battle Waves: Mobile est un auto-battler stratégique où vous construisez votre deck, déployez des vagues de minions et détruisez la base ennemie en combats rapides. Avec des synergies de factions, une campagne infinie et du PvP classé, ce titre gratuit propose une stratégie accessible et profonde. Télécharger le jeu gratuit Battle Waves: Mobile

Zomline Survival Zomline Survival (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone, v1.4.1, VF, 937 Mo, iOS 15.0, YOOZOO SINGAPORE PTE. LTD.) Zomline Survival est un jeu de survie zombie où vous affrontez des hordes de morts-vivants en construisant des défenses et en gérant vos ressources. Avec une progression et des mécaniques de tower defense/shooter, ce titre gratuit offre une expérience intense en monde post-apocalyptique. Télécharger le jeu gratuit Zomline Survival





Mini Football Legends Mini Football Legends (Jeu, Sports, iPhone, v1.2, VF, 1 Go, iOS 16.0, Miniclip.com) Mini Football Legends est un jeu de football arcade où vous construisez votre équipe, progressez dans les ligues et affrontez des joueurs du monde entier en matchs rapides et fun. Avec un mode Carrière complet et du multijoueur, ce titre (version premium sur Apple Arcade ou gratuite avec options) est parfait pour les fans de soccer mobile. Télécharger le jeu Mini Football Legends

Sky Lobby Sky Lobby (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.6, VF, 99 Mo, iOS 14.0, Moya Labs) Sky Lobby est un jeu de simulation et de gestion où vous construisez et gérez un immense lobby dans les nuages avec des ascenseurs, des visiteurs et des services variés. Optimisez, décorez et développez votre tour verticale dans cette expérience relaxante et stratégique. Télécharger le jeu gratuit Sky Lobby