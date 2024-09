Sorties jeux : Bike Unchained 3, Ex Astris et Ragnarok Origin: ROO

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Bike Unchained 3, Ex Astris et Ragnarok Origin: ROO.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Bike Unchained 3 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,4 Go, iOS 13.0, Red Bull) "Bike Unchained 3" vous embarque dans une aventure de VTT où vous dévalez des pistes spectaculaires, concourez pour la gloire et personnalisez votre monture pour devenir une légende du VTT. Ce troisième opus de la série populaire de Red Bull propose des courses de descente et de sauts pleines d'adrénaline, offrant aux joueurs du monde entier l'expérience de course en montagne la plus palpitante à ce jour. Télécharger le jeu gratuit Bike Unchained 3





Bat to Bed (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 343 Mo, iOS 12.0, Brothers Make Games) Lancez-vous dans une ascension épique (et punitive) à un seul bouton pour atteindre le sommet dans le premier épisode de cette charmante aventure au style rétro.



Bat to Bed est un jeu plus orienté vers l'action et plus rapide dans le genre des jeux impitoyables. Avec un timing expert, vous monterez rapidement et gagnerez du terrain, mais une seule erreur peut signifier le désastre. À chaque tentative, vos compétences se développent dans une boucle addictive de progression et de tension.



Attention, le jeu ne paye pas de mine, mais il est rudement addictif ! Télécharger le jeu gratuit Bat to Bed





Eggy Party (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.12, 1,2 Go, iOS 11.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Préparez-vous à libérer votre créativité et à participer à l'ultime fête extravagante dans Eggy Party de NetEase Games ! Plongez dans un monde débordant de possibilités infinies, où vous et vos amis Eggy pouvez franchir des obstacles absurdes, explorer des royaumes imaginatifs et vous embarquer ensemble dans des aventures épiques. Il est temps d'explorer les œufs, de créer et de jouer comme jamais auparavant ! Télécharger le jeu gratuit Eggy Party





Flying Tank (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.6, 169 Mo, iOS 16.4, David Peroutka) Dans ce jeu de tir à défilement latéral, engagez-vous dans 24 missions pour récupérer la Terre en affrontant trois factions uniques, en terrassant des boss imposants et en personnalisant votre char avec un arsenal varié d'armes et de bombes. Offrant une expérience complète avec prise en charge des manettes Bluetooth, le jeu propose un contenu premium accessible via un achat unique, tout en permettant de tester gratuitement les 8 premières missions. Un modèle économique très juste ! Télécharger le jeu gratuit Flying Tank





Odokonia (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.6, 319 Mo, iOS 12.0, HexTech Studios LLC) Odokonia est un jeu de stratégie de construction de base au tour par tour, gratuit. Les joueurs soumettent leur tour en même temps et l'ordre des actions est déterminé par l'ordre des jets et une petite part de hasard. Avec des combats répartis entre la terre et la mer, une IA sophistiquée et un support multijoueur complet, le jeu offre une rejouabilité infinie.



Le système unique d'Odokonia, basé sur le tour par tour, permet de nouveaux mécanismes de jeu que vous n'avez peut-être jamais vus auparavant. Les actions ayant un ordre semi-prédictible, elles peuvent être ordonnées en sachant que certaines actions se produiront avant d'autres. Cela permet aux joueurs de réaliser des combos qui leur font gagner du temps et c'est un mécanisme fondamental pour utiliser correctement les unités de transport. Télécharger le jeu gratuit Odokonia





Ragnarok Origin: ROO (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v7.2.1, 3,6 Go, iOS 12.0, Gravity Game Vision Limited) Plongez dans la suite du classique bien-aimé Ragnarok Online, "Ragnarok Origin : ROO", développé par Gravity, qui offre aux joueurs la possibilité de gagner de luxueuses récompenses lors des événements de lancement de nouveaux serveurs et de se lancer dans des aventures captivantes. Cet immense monde fantastique rempli de monstres énigmatiques et de royaumes légendaires offre des changements de classe infinis, une personnalisation complète des personnages pour une expérience RPG profonde, des combats JcJ et GvG palpitants, des fonctions sociales pour se connecter avec ses amis et des graphismes 3D époustouflants pour un voyage visuel sans pareil.



Pour le moment, le jeu n'est pas disponible sur l'App Store français. Télécharger le jeu gratuit Ragnarok Origin: ROO





Nouveaux jeux payants iOS :

A Tiny Sticker Tale (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.7, 298 Mo, iOS 12.0, Esteban Duran) "A Tiny Sticker Tale" vous invite dans une aventure émouvante de deux heures où vous changez le monde avec des autocollants. Incarnant Flynn l'ânon sur l'Île Figori, utilisez votre créativité pour transformer objets en autocollants, résoudre des énigmes et aider des amis, en exploitant le pouvoir d'un livre d'autocollants magique. Télécharger A Tiny Sticker Tale à 3,99 €





DEFENDUN (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.33, 359 Mo, iOS 11.0, 공감오래콘텐츠) Dans le monde de DEFENDUN, la stratégie est reine !

La puissance des trois unités de base est cruciale. Combinez les capacités étonnantes du guerrier, de l'archer et du mage pour créer des stratégies de combat sans fin.



Lorsque les trois unités de base, le guerrier, l'archer et le mage, sont réunies, plus de 100 capacités explosent. Créez un nouveau monde avec l'évolution des unités et des capacités étonnantes ! Découvrez diverses stratégies de combat et plongez dans le charme de DEFENDUN. Télécharger DEFENDUN à 3,99 €





Ex Astris (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, 3,7 Go, iOS 12.0, GRYPH FRONTIER PTE.LTD.) Lorsque le premier satellite traverse l'atmosphère, nous croyons que nous allons un jour conquérir l'univers. Je me suis rendu compte que les humains ne font que repousser les limites de la terre, laissant derrière eux le monde kaléidoscopique. Voici l'un des jeux de rôle les plus ambitieux de l'année, vu il y a quelques jours sur notre blog. Ex Astris propose une aventure magnifique tout en 3D, avec de l'exploration mais surtout des combats en temps réel au tour par tour. Le monde d'Allindo vous attend, surtout si vous aimez les titres à la Genshin Impact ! Télécharger Ex Astris à 9,99 €