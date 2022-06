Sorties jeux : Doki Doki Ragnarok, Diablo Immortal, Avolteha, A Car That Turn

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dragon Quest Builders, Doki Doki Ragnarok, Diablo Immortal, Avolteha, A Car That Turns.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Avolteha (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 748 Mo, iOS 12.0, Roman Jahn) Dans Avolteha, les joueurs se glissent dans la peau de Paul et parcourent le monde en surmontant les barrières linguistiques sans aucun texte. Les conversations se déroulent entièrement dans des bulles avec des dessins faits à la main dans le but de rendre le jeu accessible à tous. Comme tout bon point & click, les joueurs peuvent ramasser des objets et trouver comment les utiliser pour résoudre diverses énigmes. Mieux, le jeu peut également être joué simultanément avec jusqu'à quatre joueurs, et la progression est synchronisée via iCloud. Télécharger Avolteha à 6,99 €





Every Farm (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 94 Mo, iOS 14.0, Wemade Connect Co., Ltd.) Vous avez décidé de quitter la ville surpeuplée et de retourner dans votre ville natale. Vous commencez aujourd'hui à gérer une ferme que vous avez héritée de votre grand-père.

Semez, arrosez, récoltez les cultures et vendez sur le marché !

Un jeu relaxant qui vous permet d'apprécier le mode de vie paisible d'une petite ville grâce à des graphismes doux et colorés ! Télécharger le jeu gratuit Every Farm





Doki Doki Ragnarok (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.9, 155 Mo, iOS 11.0, Benjamin Justice) Vous connaissez les Vikings et vous connaissez Tinder ? Voilà Doki Doki Ragnarok, un jeu qui vous propose de séduire tout un village. Ce ne sera pas une mince affaire, car vous devrez vous entendre avec tous les habitants et leurs divers désirs et envies. Comme dans une émission de télé-réalité, ce sera aux villageois de décider si vous êtes le genre de Viking qu'ils veulent voir piller leur village ou s'il n'y a tout simplement pas d'atomes crochus entre vous. Concrètement, vous choisissez un viking parmi un large éventail et vous devez comprendre les attentes et particularités de chaque village afin de conquérir son coeur et, si affinité, ses biens. Télécharger Doki Doki Ragnarok à 3,99 €





Dino Clash (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.0, 289 Mo, iOS 10.0, NEOWIZ) L'âge de pierre est de retour. Voici un jeu RPG stratégique à grande échelle se déroulant à l'aube de l'humanité.

Placez de manière stratégique les dinosaures et les héros préhistoriques collectés et devenez le plus fort dans un idle intéressant qui propose des combats simples et intuitifs. Télécharger le jeu gratuit Dino Clash





Diablo Immortal (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.4.886633, 3,3 Go, iOS 11.0, Blizzard Entertainment, Inc.) Diablo Immortal est le tout nouvel opus de la série de jeux de rôle emblématiques de Blizzard Entertainment, dont l’histoire se déroule entre Diablo® II: Lord of Destruction® et Diablo III®. Comme nous l'avions expliqué dans notre test anticipé, ce n'est pas un Diablo au rabais avec des graphismes de haut vol, un gameplay de qualité et une ambiance toujours aussi incroyable. Certainement le meilleur hack’n slash gratuit de l'App Store, malgré un modèle économique parfois déséquilibré si vous voulez avoir les capacités maximales pour votre personnage. Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal





Bivoj (Jeu, Graphisme et design, iPhone / iPad, v1.2, 124 Mo, iOS 12.0, Petr Korytar) En tant que Bivoj, vous devez sauver la belle Kazi des cochons assoiffés de sang. Un voyage difficile rempli de tâches diverses et de pièges inspirés d'une vieille légende qui a été entièrement fait à la main, avec des puzzles très bien pensés. Télécharger le jeu gratuit Bivoj





Nouveaux jeux payants iOS :

Rotaeno (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.3, 665 Mo, iOS 11.0, X.D. Network Inc.) Rotaeno est un jeu de rythme qui fait battre le cœur, tape du pouce et tape du poignet. Il utilise pleinement le gyroscope de votre appareil pour vous faire vivre une expérience musicale sans précédent.

Faites pivoter votre appareil pour frapper des notes alors que vous vous envolez à travers les étoiles. Mettez vos écouteurs et plongez dans les rythmes endiablés et les synthés stellaires de cette aventure astronautique ! Tout est une question de rotation ! Télécharger Rotaeno à 2,99 €





Loop The Game (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 77 Mo, iOS 15.0, Alvaro Ortuno) Loop est un jeu de réflexion contemplatif et dynamique, dans lequel vous et votre compagnon voyagez dans un temple mystérieux et éthéré.

Au cours de ce voyage, vous traverserez de nombreuses énigmes et devrez faire face à l'énigme ultime : la boucle sans fin peut-elle être brisée ? Télécharger Loop The Game à 3,99 €





KOF 95 ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 173 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) KOF 95 est de retour grâce à la collection ACA NeoGeo de Hamster et SNK. L'occasion de redécouvrir celui qui a repensé les jeux de combat en équipe avec la possibilité de choisir son personnage favori. C'est le meilleur titre du genre avec Street Fighter ! Télécharger KOF 95 ACA NEOGEO à 3,99 €





Flewfies Adventure (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 2,3 Go, iOS 11.0, Valorware LTD) Un jour, le désastre frappe le monde doux et coloré de Cutemellow - un chat cruel et en colère nommé Uzzu et son essaim de monstres l'ont envahi ! Sous leurs ordres, ils commencent à semer le chaos sur cette planète autrefois paisible...

Rejoignez Flewfie dans cette aventure épique ! Volez à travers les criques collantes du caramel, les scènes chatoyantes des plaines de cristal et faufilez-vous dans les profondeurs obscures de l'Abandosphère - et explorez chaque monde pour découvrir de nombreuses quêtes au cours de votre voyage ! Télécharger Flewfies Adventure à 4,99 €





Dragon Quest Builders (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 629 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) Le jeu de construction populaire de SQUARE ENIX, est désormais disponible sur mobile. Il s'agit de Dragon Quest Builders, un Minecraft en puissance qui propose aux joueurs d'explorer un monde composé de blocs tout en récoltant, fabriquant, et bâtissant pour vaincre l'abominable Lordragon. Si vous aimez les jeux de crafting, celui-ci est plus beau, plus prenant et plus accessible que le titre de Mojang. Votre but est ici de reconstruire une ville pour réunir les hommes éparpillés dans un monde dévasté. L'intrigue est d'ailleurs plus subtile que cela, mais je vous laisse le soin de la découvrir à travers 30 heures de gameplay. Télécharger Dragon Quest Builders à 21,99 €





Brilliance: Catch the light (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 320 Mo, iOS 11.0, Lajos Farkas) Un jeu de lumière très intéressant où vous devez résoudre des problèmes de logique avec un mécanisme unique, dans un environnement magnifiquement coloré, de manière astucieuse.



Votre seul possibilité est de contrôler les lumières et autres éléments de jeu réfléchissants afin de mélanger les bonnes gammes afin d'ouvrir la cage. Dans la plupart des niveaux, il existe plusieurs solutions, mais vous devrez faire preuve d'imagination pour y parvenir. Télécharger Brilliance: Catch the light à 2,99 €