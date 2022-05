Doki Doki Ragnarok : la rencontre entre un Viking et Tinder sur iOS

Alban Martin

C'est certainement l'époque qui veut ça, les rencontres ne se font plus en réel mais sur le net. Pire, on ne parle plus d'une âme-soeur mais de plusieurs rencards en même temps. C'est ce que nous propose le simulateur de rencontres entre Viking sobrement nommé Doki Doki Ragnarok.



Le développeur BrutalHack a fait une étude de marché et souhaite y répondre avec son titre Doki Doki Ragnarok. Il s'agit d'une simulation de rencontre de type roman visuel dans laquelle vous incarnez un Viking qui, pour être en mesure d'effectuer un raid consensuel sur un village, doit aller à la rencontre de ces villages et tenter de les conquérir.

Doki Doki Ragnarok : un jeu délirant à découvrir

Sortir avec un village entier n'est pas une mince affaire, car vous devrez vous entendre avec tous les habitants et leurs divers désirs et envies. Comme dans une émission de télé-réalité, ce sera aux villageois de décider si vous êtes le genre de Viking qu'ils veulent voir piller leur village ou s'il n'y a tout simplement pas d'atomes crochus entre vous. Concrètement, vous choisissez un viking parmi un large éventail et vous devez comprendre les attentes et particularités de chaque village afin de conquérir son coeur et, si affinité, ses biens. Il est même possible de revisiter une conquête précédente. Regardez le trailer vidéo de ce jeu de stratégie pas comme les autres :

Pour les vikings, le pillage d'un village est plus qu'une simple guerre : il s'agit de sortir, de flirter et de se comprendre de manière consensuelle. Montrez que vous tenez une conversation aussi facilement que vous portez une hache.



Oui, l'ensemble du jeu est stupide et absurde, il n'est qu'une sorte de parodie de notre folle vie actuelle. Une allégorie des moeurs de 2022 transposée aux Vikings, c'est assez cocasse. Doki Doki Ragnarok a été lancé sur PC il y a quelques mois et a reçu un accueil positif en raison de son côté complètement déjanté, et on peut aisément imaginer que c'est le genre de jeu qui se traduira très bien sur l'écran tactile. Il sera lancé sur l'App Store iOS le 1er juin au prix de 3,99 € et vous pouvez le précommander dès maintenant. Il est également prévu d'arriver sur les magasins d'applications Google Play et Amazon à une date ultérieure. Nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article le jour de sa sortie.

