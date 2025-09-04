Sorties jeux : Bearplane, THE KING OF FIGHTERS AFK et Ragnarok M: Classic Global

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store (et souvent Play Store) avec notamment Bearplane, THE KING OF FIGHTERS AFK et Ragnarok M: Classic Global.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Bearplane (Jeu, Action, iPhone, v1.0.3, 185 Mo, iOS 13.0, Matthew Burton) Dans Bearplane, incarnez Wojtek, un ours propulsé par des fusées, et semez le chaos dans les cieux avec des pouvoirs délirants, des armes explosives et un mode coopératif avec Rifle Rat, dans une aventure dessinée à la main inspirée des cartoons des années 1940. Affrontez ennemis et boss avec un arsenal déjanté, des bonus explosifs et des graphismes pittoresques, pour une expérience aérienne aussi chaotique que captivante. Bearplane est en effet un bijou avec son gameplay, sa musique et son humour déjanté ! Télécharger le jeu gratuit Bearplane





TED Tumblewords (Jeu, Mots / Casse-tête, , v1.2.1, 231 Mo, iOS 17.0, Frosty Pop) TED Tumblewords est un jeu de puzzle innovant de la marque TED, mêlant recherche de mots (en anglais) et combinaisons de cubes 3D aux couleurs assorties, avec des énigmes quotidiennes et des cartes de trivia captivantes. Parfait pour aiguiser votre vocabulaire et votre esprit critique, il offre des défis solo ou multijoueur, des classements mondiaux et une expérience ludique éducative sans publicités. Aussi disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit TED Tumblewords

Samago (Jeu, Course, , v1.4.8, 298 Mo, iOS 13.0, This Reality) Samago est un jeu de plateforme 2D de précision sans fin avec une particularité : un nouveau niveau généré toutes les 24 heures où vous incarnez une grenouille pixelisée pour défier les joueurs du monde entier sur des classements réinitialisés quotidiennement. Personnalisez votre grenouille et sa maison avec des skins, costumes et accessoires, affrontez les "grenouilles fantômes" des autres joueurs, et gagnez des récompenses en atteignant le top 5 des leaderboards. Aussi disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit Samago

Squishmallows Match (Jeu, Casse-tête, , v1.0.2, 285 Mo, iOS 13.0, Eastside Games) Squishmallows Match est un jeu de puzzle match-3 relaxant où vous collectez des Squishmallows rares et personnalisez votre profil pour partager vos succès, avec des événements saisonniers et des machines à griffes pour encore plus de fun. Chaque jour, résolvez des puzzles pour débloquer des récompenses, progressez sur la Reward Road et chassez des Squishmallows spéciaux avec des Magnets, tout en profitant d'une expérience sans chronomètre et pleine de charme. Aussi disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit Squishmallows Match

THE KING OF FIGHTERS AFK (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.0, 612 Mo, iOS 15.0, Netmarble Corporation) The King of Fighters AFK réinvente la série légendaire en un RPG incrémental au style rétro, où vous formez une équipe de combattants pixelisés pour des batailles stratégiques 5 contre 5, avec des améliorations rapides et des événements riches en récompenses. Devenez le champion en ajustant tactiques et combinaisons, tout en profitant d'une progression automatique et d'un univers immersif inspiré de KOF. Attention, rien à voir avec les jeux classiques KOF, il s'agit plutôt d'un jeu de gestion ! Aussi disponible sur Android. Télécharger le jeu gratuit THE KING OF FIGHTERS AFK

Ragnarok M: Classic Global (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, , v1.1.0, 3,7 Go, iOS 12.0, Gravity Interactive, Inc.) Ragnarok M: Classic est un MMO sans boutiques où Zeny est la seule monnaie, offrant un gameplay équitable avec des fonctionnalités comme le mode Offline Battle, un Monthly Pass à vie gratuit avec 17 avantages, un affinage sécurisé jusqu'à +15, et un système de craft de cartes. Explorez six classes classiques avec changement de rôle en temps réel, participez à des instances épiques en équipe, et rejoignez des guildes pour forger des amitiés dans cette aventure nostalgique de Rune Midgard. Télécharger le jeu gratuit Ragnarok M: Classic Global

Riftbusters (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.15.1, 766 Mo, iOS 17.0, Phantom Gamelabs) Riftbusters est un jeu d'action RPG coopératif où vous incarnez un freelancer luttant contre des hordes d'envahisseurs extraterrestres pour sauver la Terre, avec un gameplay dynamique, des butins légendaires et des environnements 3D immersifs. Personnalisez votre arsenal avec des armes, grenades et gadgets uniques, formez une équipe pour des missions intenses, et explorez des territoires futuristes tout en affrontant des boss palpitants. Télécharger le jeu gratuit Riftbusters

Delicious: Taste of Truth (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0, 281 Mo, iOS 13.0, Gamehouse LLC) Rejoignez Emily et sa famille dans une aventure culinaire à travers le Sud des États-Unis, où ils affrontent des secrets familiaux, des défis de gestion de temps dans six restaurants uniques, et des mini-jeux palpitants tout en cherchant à pardonner et à se reconnecter. Avec 60 niveaux principaux, 30 niveaux bonus, et des améliorations de cuisine, ce jeu combine une histoire émouvante avec des défis culinaires captivants, disponible sur iOS pour une expérience immersive et nostalgique. Télécharger le jeu gratuit Delicious: Taste of Truth

