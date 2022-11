KOF 2003 est de retour sur iOS et Android grâce à ACA NeoGeo

Après quelques semaines de calme, Hamster et SNK sont de retour sur mobile avec l'arrivée de The King of Fighters 2003 ACA NeoGeo sur iOS et Android en tant que nouvelle version ACA NeoGeo. Cette sortie fait suite à KOF 2001.



The King of Fighters 2003 ACA NeoGeo a fait ses débuts en 2003 avec le même système de combat 3v3 que les jeux précédents, mais il a ajouté un nouveau format Multi-Shift pour marquer les membres afin d'accélérer le jeu.

KOF 2003 débarque sur mobile

Cette nouvelle version de la série The King of Fighters a également vu l'arrivée de Ash et le début d'un nouveau chapitre de la série. Désormais sur smartphone, ce portage reproduit la difficulté et l'aspect des jeux NEOGEO de l'époque, mais avec des options supplémentaires. Les joueurs peuvent par exemple bénéficier de fonctionnalités telles que les modes de classement en ligne. De plus, l'application propose des fonctions de sauvegarde/chargement rapide et de personnalisation du pad virtuel afin de faciliter la prise en main, ainsi que le support des manettes.



Regardez le trailer vidéo de la version Switch :

Vous pouvez acheter The King of Fighters 2003 ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Comme pour les versions précédentes sur mobile, le jeu coûte la moitié de ce qu'il coûte sur consoles, soit 4,99 €. Si vous envisagez d'acheter l'une de ces versions, n'oubliez pas que certaines personnes rencontrent des problèmes sur iOS 16 avec les classements et parfois même le lancement du jeu.

