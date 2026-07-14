PUBG Mobile X Ferrari : prenez le volant de supercars iconiques sur le champ de bataille

Les collaborations les plus folles de PUBG Mobile continuent, et celle-ci risque de faire plaisir aux amateurs de belles mécaniques. Le célèbre battle royale mobile, le concurrent principal de Fortnite, s’associe une nouvelle fois au constructeur italien Ferrari jusqu’au 7 septembre, en intégrant quatre véhicules emblématiques directement dans le jeu.

Quatre bolides de légende à votre disposition

Vous pourrez désormais piloter :

La Ferrari Roma

Le Purosangue

La LaFerrari

Et la SF90 XX Spider

Ces supercars apportent toute leur puissance, leur design élégant et leur vitesse fulgurante sur les cartes de PUBG Mobile. Que vous soyez en pleine course poursuite ou en train de dominer une zone, ces voitures ne passeront pas inaperçues.

Cette collaboration fait suite à d’autres partenariats récents comme NARUTO et Spider-Man, confirmant la volonté de PUBG Mobile de proposer des expériences toujours plus variées et immersives.

Bien plus que des voitures : une immersion Ferrari complète

Au-delà des véhicules, l’événement avec la Scuderia apporte tout un lot de cosmétiques thématiques :

Parachute Ferrari

Ornements et accessoires pour vos véhicules

Jantes, décalcomanies et personnalisations exclusives

De quoi donner un vrai style italien à votre setup et impressionner vos adversaires (ou les écraser avec classe).

Un événement spécial sur la carte

Gardez l’œil ouvert : un stand d’exposition spécial fera son apparition sur la carte. Il mettra en vedette la nouvelle monoplace Scuderia Ferrari HP de Formule 1. Vous pourrez y déclencher une séquence unique et immortaliser le moment avec des captures d’écran in-game. Un beau clin d’œil aux fans de la marque au cheval cabré.

Pourquoi ces collaborations automobiles font mouche

Si certaines collaborations PUBG Mobile ont parfois été surprenantes (on se souvient tous de la valise !), les partenariats avec des marques automobiles premium comme Ferrari apportent une dimension fun et inattendue. Passer d’un simple battle royale à une expérience où l’on peut conduire des supercars de légende, c’est exactement le genre de folie qui rend le jeu si addictif.

Que vous jouiez sur iPhone, iPad ou tout autre appareil mobile (oui, vous avez le droit d'avoir un Android), cette mise à jour est l’occasion parfaite de redécouvrir PUBG Mobile sous un nouveau jour. L’événement est déjà disponible : à vos volants !

Vous êtes plutôt Roma, Purosangue ou LaFerrari ?

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