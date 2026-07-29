Kahris a porté The Legend of Zelda: Ocarina of Time nativement sur iPhone et iPad via Codex

Alors que les fans attendent avec impatience la date de sortie du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, un développeur a trouvé une solution ingénieuse pour jouer dès maintenant sur iOS. Chris “Kahris” Sotraidis a lancé HarkinianPad, un port natif du classique de la Nintendo 64 qui fonctionne directement sur iPhone et iPad, sans émulateur !

Une prouesse technique rendue possible par l’IA

Grâce à OpenAI Codex et notamment le LLM GPT-5.6 Sol, Kahris a adapté le code source décompilé du jeu pour en faire une application native Arm64 optimisée pour iOS et iPadOS. Le résultat est impressionnant :

Support widescreen et plein écran ;

60 FPS fluides ;

Rendu via l’API Metal d’Apple pour de bien meilleures performances.

Le projet HarkinianPad de Kahris s’appuie sur Ship of Harkinian, le port natif créé par l’équipe Harbour Masters à partir du travail de décompilation du Zelda Research Team (ZELDARET) en 2021. HarkinianPad étend cette base au monde Apple.



Attention: Vous devrez fournir votre propre ROM du jeu (légalement obtenue) pour pouvoir y jouer. A priori, il ne lit pas la ROM au runtime mais extrait les données graphiques, sonores et autres.

Pourquoi ce port est important ?

Sorti en 1998 sur Nintendo 64, Ocarina of Time est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Il a été proposé en remake sur Nintendo 3DS en 2011 et est disponible via l’abonnement Nintendo Switch Online, mais uniquement sur les consoles Nintendo.



HarkinianPad permet enfin aux possesseurs d’iPhone et d’iPad de découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre avec des améliorations modernes (résolutions plus élevées, fluidité supérieure) sans avoir besoin d’une console Nintendo ou d’un émulateur.

Ocarina of Time, running natively on iOS and iPadOS for the first time.



Not an emulator. Ship of Harkinian has run on Windows, Linux, macOS, Switch, Wii U, and Android. Never iOS. Now it runs on iPad, with iPhone in the build too.



The game was decompiled to C and rebuilt as a… pic.twitter.com/7J62JwGRHq — Kahris (@chrissotraidis) July 27, 2026

Des fonctionnalités modernes sur mobile

Cette version est bien plus impressionnante sur un iPhone ou iPad moderne car elle offre :

Performances optimisées pour les puces Apple Silicon (M-series et A-series) ;

Contrôles tactiles adaptés ou support des manettes ;

Meilleure compatibilité avec les grands écrans des iPad.

Ce port démontre le potentiel croissant de l’IA générative (comme GPT-5.6 Sol) dans le développement et le portage de jeux vidéo, en accélérant considérablement l’adaptation de code existant.

Disponibilité

HarkinianPad est un projet communautaire et non officiel. Vous pouvez suivre son développement via les canaux habituels de la scène homebrew et des ports Ship of Harkinian. Comme pour tout projet de ce type, la disponibilité sur l’App Store officiel est peu probable en raison des droits de Nintendo.

Comment installer Zelda 64 sur iOS ?

Le téléchargement de HarkinianPad est un fichier IPA non signé, en version préliminaire pour développeurs. Il ne s'agit pas d'une version disponible sur l'App Store ou TestFlight.



NB : ce fichier IPA ne contient ni Ocarina of Time, ni ROM, ni données de jeu générées. Il faut posséder et importer la ROM du jeu.



Voici les étapes indiquées par le développeur :

Installez AltStore Classic en suivant le guide officiel pour macOS ou Windows.

Approuvez l'ordinateur et votre identifiant Apple sur l'appareil lorsque vous y êtes invité. Sous iOS ou iPadOS 16 et versions ultérieures, activez Réglages → Confidentialité et sécurité → Mode développeur.

Téléchargez le fichier HarkinianPad-unsigned.ipa via le GitHub (lien ci-dessus) et enregistrez-le dans l'application Fichiers.

Laissez AltServer en cours d'exécution sur l'ordinateur. Connectez l'appareil par USB ou assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ouvrez AltStore Classic, sélectionnez « Mes applications », appuyez sur « + », sélectionnez le fichier IPA téléchargé et laissez AltStore le signer et l'installer.

Lancez HarkinianPad une fois, puis suivez les instructions du fichier README pour importer votre ROM compatible via « Fichiers ».

Vos identifiants Apple sont gérés par AltStore/AltServer et Apple, et non par HarkinianPad. Le guide d'installation officiel d'AltStore indique que les identifiants sont envoyés à Apple.

Actualiser et mettre à jour

Les applications signées avec un identifiant Apple gratuit expirent après sept jours. AltStore peut les actualiser tant qu'AltServer est disponible ; vous pouvez également utiliser « Tout actualiser » dans « Mes applications ». Les comptes gratuits sont limités à trois applications installées manuellement.



L'actualisation prolonge la validité de la signature ; elle n'installe pas une version plus récente de HarkinianPad.



Pour mettre à jour :

Téléchargez le nouveau fichier IPA.

Installez-le depuis « Mes applications » en utilisant le même identifiant Apple et le même outil d'installation manuelle.

Ne supprimez pas HarkinianPad au préalable. En le remplaçant, iPadOS peut préserver le conteneur Documents visible dans Fichiers.

En attendant le remake officiel sur Switch 2, ce port constitue une excellente alternative pour les fans impatients qui souhaitent revivre l’aventure de Link, Zelda et la quête de la Triforce sur leur iPhone ou iPad.