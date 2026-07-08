Final Fantasy VII Ever Crisis ferme ses serveurs le 6 octobre 2026

Square Enix annonce la fermeture de Final Fantasy VII Ever Crisis. Le jeu mobile, sorti en 2023, cessera ses services le 6 octobre 2026. Les achats in-app sont d'ailleurs déjà désactivés, au grand damn des joueurs.

Un spin-off ambitieux mais éphémère

Ever Crisis proposait une relecture complète de l’histoire de Final Fantasy VII (sorti en 1997 sur PS1, le meilleur pour beaucoup de joueurs), en intégrant également les événements d’Advent Children et Crisis Core. Le jeu combinait narration fidèle, combats au tour par tour et graphismes modernisés.



Malgré un lancement prometteur et la popularité de l’univers FFVII (boostée par le Remake sur consoles), le jeu n’a pas réussi à fidéliser suffisamment de joueurs pour dépasser son deuxième anniversaire.

Un choix surprenant

La décision peut paraître paradoxale au moment où la saga Final Fantasy VII est plus que jamais dans l’actualité grâce à la trilogie Remake. Pourtant, elle s’inscrit dans une tendance plus large chez Square Enix : plusieurs jeux mobiles ont récemment fermé leurs serveurs. Le studio a toujours eu du mal à trouver la bonne formule sur mobile. Il tente souvent de reproduire l’expérience console, alors que beaucoup de joueurs cherchent des expériences plus adaptées au format tactile et au jeu en sessions courtes.



Que faire avant la fermeture si vous y jouer ?

Terminez les événements et collections en cours.

Les sauvegardes et progrès ne seront plus accessibles après le 6 octobre.

Les achats sont déjà bloqués.

D’autres options Final Fantasy sur mobile

Même si Ever Crisis disparaît, vous pouvez encore profiter de l’univers sur smartphone :

Dissidia Duellum (récemment sorti).

Autres jeux FF classiques disponibles au catalogue, dont FF 7, FF 8 et FF 9.

Square Enix et le mobile : un défi persistant

Square Enix continue d’explorer le marché mobile avec des projets comme Dragon Quest Smash/Grow qui est clairement inspiré d'Archero. L’avenir dira si le studio parvient enfin à trouver la bonne recette pour ses licences phares sur smartphones. La fermeture d’Ever Crisis rappelle que même les plus grandes licences ne sont pas à l’abri sur le marché mobile très concurrentiel. Les fans de Final Fantasy VII pourront toujours se consoler avec les versions consoles et le Remake en cours.



Un chapitre se termine pour Ever Crisis. Merci pour les souvenirs dans l’univers de Cloud et Sephiroth !

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY VII EVER CRISIS