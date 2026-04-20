Dragon Quest Smash & Grow : le roguelite à la Archero est disponible sur mobile

Square Enix vient de sortir Dragon Quest Smash & Grow, un nouveau jeu mobile qui reprend la formule ultra-addictive d’Archero tout en l’habillant avec l’univers coloré et charmant de Dragon Quest.

Un roguelite nerveux et très Dragon Quest

Le concept est simple et efficace : vous traversez des donjons générés aléatoirement en affrontant des hordes de monstres, tout en faisant évoluer votre personnage grâce à des Blessings (bénédictions) aléatoires à chaque étage.



Le gameplay, différent de la saga Dragon Quest classique, repose sur des combats rapides et intuitifs où vous vous déplacez en temps réel tout en attaquant automatiquement. Le vrai plaisir vient des Coup de Grâce, ces attaques signature de la série Dragon Quest qui permettent de balayer les ennemis en un clin d’œil. Chaque run est différente grâce au système de bénédictions qui se mélangent et se renouvellent à chaque stage.



Le jeu propose plusieurs vocations classiques de la saga (guerrier, mage, prêtre, etc.) que vous pouvez faire progresser via un arbre de compétences. Une vraie histoire principale vous emmène restaurer l’ordre dans le monde à travers des « rifts » (failles dimensionnelles), accompagné de votre fidèle compagnon mécanique Roly.A



Autre point fort : le mode Co-op jusqu’à 4 joueurs pour affronter ensemble des hordes de monstres, ainsi que des défis supplémentaires comme le Gauntlette ou les Shrines avec des boss redoutables.

Un vrai Dragon Quest sur mobile

Graphiquement, le jeu est fidèle à l’esthétique Dragon Quest avec des personnages et monstres en 2D/3D colorés très réussis. Le feeling est nerveux, les parties sont courtes mais addictives, et le système de progression donne envie de relancer sans cesse pour tester de nouvelles combinaisons de bénédictions.



Compatibilité : on est large avec iOS 15.0 ou supérieur requis.

Notre avis

Dragon Quest Smash & Grow est une très bonne surprise, qu'on avait testé lors de sa bêta. Il réussit le pari de prendre la formule ultra-efficace d’Archero et de la rendre encore plus agréable grâce à l’univers Dragon Quest. C’est fun, coloré, et le côté roguelite avec les bénédictions aléatoires apporte une belle rejouabilité.



Si vous aimez les jeux de type « run & gun » avec progression permanente, c’est clairement l’un des meilleurs du genre sur iOS en ce moment. Le jeu est disponible gratuitement avec des achats intégrés sur l’App Store et le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit DRAGON QUEST Smash/Grow