Square Enix tease Dragon Quest Smash/Grow sur mobile !

Et un nouveau Dragon Quest, encore un avec Smash / Grow !



Avec le coup de crayon emblématique d'Akira Toriyama (Dragon Ball) et le charme captivant des jeux de rôle de Square Enix, il n'est pas surprenant que Dragon Quest soit devenu une icône du genre. La série, loin d'être étrangère au mobile, avec des portages des titres connus comme Dragon Quest et des exclusivités pour smartphones, comme Dragon Quest of the Stars ou Dragon Quest Tacts. Cependant, les aventures mobiles de Square Enix ont connu des succès mitigés, et certains titres, comme Dragon Quest of the Stars et Tact, qui ont rapidement été remisés au placard.

Le nouveau Dragon Quest

Une nouvelle exclusivité mobile, Dragon Quest Smash/Grow, se profile donc avec une bande-annonce déjà en ligne, mais pas encore disponible au visionnage. Les détails sont encore rares, mais le jeu devrait proposer une approche adaptée au public mobile. S’agira-t-il d’un jeu de puzzle, de fusion ou d’un titre casual ? Il faudra attendre pour le découvrir.

Espérons que ce ne soit pas un énième spin-off type Candy Crush, la plupart des grandes licences y cédant ces derniers temps. En tout cas, une approche originale pourrait être une stratégie astucieuse pour Square Enix, dont les adaptations JRPG mobiles n’ont pas toujours été couronnées de succès.



Vous aimez la franchise Dragon Quest ? Quel est le meilleur opus pour vous ?