Square Enix arrête définitivement Final Fantasy Brave Exvius et Dragon Quest of the Stars

Square Enix a annoncé que deux de ses RPG mobiles de longue date, Final Fantasy Brave Exvius et Dragon Quest of the Stars, fermeront complètement leurs portes au Japon le 31 octobre 2025, marquant la fin d’une décennie d’histoire pour ces deux titres. Cette fermeture s’inscrit dans une tendance de Square Enix à mettre fin à ses projets mobiles, ces deux jeux étant les derniers à conclure leur parcours

FF Brave Exvius

La conclusion japonaise de Final Fantasy Brave Exvius est particulièrement notable, car elle marque la fin définitive du jeu à l’échelle mondiale. La version globale a déjà cessé ses activités le 30 octobre 2024, laissant la version nippone comme le dernier serveur actif. Pour célébrer ses dix ans, Square Enix lance une campagne de clôture grandiose comprenant un chapitre final de l’histoire, des événements spéciaux et des produits dérivés exclusifs comme des T-shirts et des porte-clés. Après la fermeture, une version mémorielle sera publiée pour iOS et Android, offrant une galerie hors ligne où les joueurs pourront revoir leurs unités, cartes de vision et moments de l’histoire, bien que le jeu ne soit pas jouable au sens classique.

Dragon Quest of the Stars

De même, Dragon Quest of the Stars tirera sa révérence avec une célébration festive, concluant son arc narratif des Dieux des Étoiles Démoniaques. Jusqu’à la fermeture du 31 octobre, Square Enix organise des événements anniversaires pour marquer le 10e jalon du jeu, incluant le retour de boss emblématiques, de nouveaux équipements inspirés des formes des Dieux des Étoiles Démoniaques, et l’éveil de l’équipement Hugmetal en Metakin. Contrairement à Brave Exvius, aucune version hors ligne n’est prévue pour Dragon Quest of the Stars. En France, le jeu avait pris fin en juin 2021, à peine un an après son lancement.

Les ventes de monnaie virtuelle pour les deux titres ont déjà été interrompues depuis le 25 août 2025. Pour les fans au Japon, octobre sera un adieu doux-amer, offrant une dernière occasion de s’immerger dans ces jeux de qualité

Statut en France et Europe

Notez que les joueurs en France ne peuvent plus accéder à ces jeux via les serveurs officiels, et aucune version mémorielle ou événement d’adieu ne sont prévus pour ces titres en France, ceux-ci étant exclusifs au marché japonais.