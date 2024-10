Notre top 20 des meilleurs jeux iOS en 2023

L'année 2023 se termine et, une fois de plus, nous avons été gâtés en termes de jeux mobiles. Mieux, Apple a tenu ses promesses et attiré des titres AAA que l'on ne trouvait auparavant que sur consoles next-gen. L'occasion de les voir ou les revoir avec un top jeux qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. La première partie est gratuite (parfois avec in-app pour tout débloquer), la seconde est payante.



Comme pour le top 2022 (et avant lui les top 2021, top 2020, top 2019, etc), il est fort possible que nous ayons oublié tel ou tel bijou, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires.

Qu'ils soient gratuits, payants, à gros budget, indépendants, esthétiques, clivants, fascinants, originaux ou effrayants, tous les jeux iPhone / iPad possèdent ce petit truc en plus pour se démarquer dans cet océan qu'est l'App Store et ses 2 millions d'apps. Certains sont exclusifs à Apple Arcade ou Netflix Games, nous le précisons quand c'est le cas.



Vous trouverez des titres comme NBA 2K24, Tomb Raider Reloaded, Resident Evil Village, Hitman Blood Money, TMNT, Dawnlands, Little Nightmares, Subpar Pool et plus encore.



Pour mémoire, l'an passé, nous avions couronné Diablo Immortal, Apex Legends, Angry Birds Classics, Street of Rage 4 ou encore Wreckfest.

Les meilleurs jeux gratuits de 2023 sur iPhone / iPad

Sonic Dream Team (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 1,6 Go, iOS 13.0, SEGA) La franchise Sonic, dont plus de 1,6 milliard de jeux ont été vendus et téléchargés dans le monde entier, est de retour en 2023 dans Sonic Dream Team, en exclusivité pour les abonnés au service Apple Arcade. Ce nouveau jeu d'action et de plateforme en 3D nous a épaté par ses graphismes, son level design et sa fraîcheur. Malgré un concept repris des premiers opus, Sonic Dream Team a su se renouveler. Outre la 3D, les amis jouables de Sonic et l'ambiance inimitable, c'est le gameplay qui est vraiment accrocheur. Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge ont tous des capacités uniques qui apporte de la variété. Un super jeu à ne pas manquer.





Resident Evil 4 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 666 Mo, iOS 17.0, CAPCOM) Comme vu il y a quelques jours, Resident Evil 4 Remake est une petite perle, idéale pour terminer l'année en beauté. Seul hic, un iPhone 15 Pro minimum est requis ! Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon S. Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé, dont les habitants cachent un effroyable secret. Et ainsi se lève le rideau d'une histoire de sauvetage audacieux et d'horreur atroce, où se mêlent vie, mort, terreur et catharsis.



Avec son gameplay modernisé, son histoire retravaillées et des graphismes sublimés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie.





Monster Hunter Now (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v67.2, 186 Mo, iOS 14.0, Niantic, Inc.) Vivez le frisson de la chasse directement sur votre téléphone avec le dernier jeu AR de Niantic !



Partez à l'aventure, traquez et défiez des monstres redoutables dans une quête épique au cœur de l'univers de Monster Hunter, partout dans le monde réel ! Forgez des armes puissantes et faites équipe avec d'autres chasseurs pour affronter en groupe des créatures de plus en plus redoutables. Comme avec Pokémon Go, l'idée de Monster Hunter Now est de vous faire sortir de chez vous pour chasser des monstres apparus dans le monde réel. La réalisation est un cran au-dessus et la diversité des monstres et des batailles ont été améliorés avec le temps. Un bon jeu original pour les amateurs de la licence et / ou de réalité augmentée.





Resident Evil Village (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,3 Go, iOS 17.0, CAPCOM) Le 8e titre de la franchise Resident Evil nous a bluffé sur iPhone 15 Pro et iPad M1/M2. Oui, comme vu dans notre test de Resident Evil Village, Apple et Capcom ont travaillé main dans la main pour proposer un jeu AAA digne des dernières consoles. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : de quoi (re)profiter de cette aventure horrifique sans commune mesure. Prévoyez du temps et du stockage libre (près de 16 Go) pour jouer à l'un des meilleurs jeux de l'App Store. C'était le jeu du mois d'octobre.





NBA 2K24 Arcade Edition (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1, 1,8 Go, iOS 13.0) Encore une fois très attendu, NBA 2K24 Arcade Edition offre aux fans de nouvelles façons de jouer à la maison et en déplacement. Toujours plus beau, plus fluide et plus complet. Si vous aimez le basket, il n'y a tout simplement pas mieux, d'autant qu'on peut en profiter à 120 Hz sur iPhone et iPad Pro.





Dawnlands (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.50, 1,1 Go, iOS 11.0, SEASUN GAMES PTE. LTD.) Voici un superbe jeu de survie et d'artisanat en monde ouvert en multi. Dans Dawnlands, les joueurs se battent pour réveiller une terre ancienne. Explorez un monde gigantesque, rassemblez des matériaux, fabriquez des armes et construisez un monde dont vous êtes le seul à pouvoir rêver, mais méfiez-vous des menaces dans l'obscurité ! Devenez le sauveur d'une terre inconnue et découvrez un monde ouvert époustouflant !



C'est beau, richement doté et vise clairement à attirer les fans de Genshin Impact et autre Zelda.





Arena Breakout (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.108(108), 3,4 Go, iOS 11.0, Level Infinite) Fans de COD, prenez garde ! Arena Breakout est un jeu de tir à la première personne (FPS) tactique et immersif nouvelle génération sur mobile, qui entend se démarquer de Call of Duty, repoussant les limites de la simulation de guerre. Affrontez vos adversaires en utilisant la force brute, la discrétion ou en adoptant une approche non violente. Vous avez le pouvoir de choisir votre style de combat. Votre objectif est de sortir vivant de la zone de combat pour remporter le gros lot, mais soyez prêt à vous défendre pour survivre.



C'est beau, accessible et déjà prisé par les gamers !





Harry Potter: La Magie Émerge (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.21892, 3 Go, iOS 12.2, Warner Bros.) Défiez d'autres sorciers dans les duels multijoueur à base de cartes du dernier jeu Harry Potter. Comme vu dans notre test, Harry Potter : La Magie Émerge est un jeu de rôle (RPG) et de cartes à collectionner avec une réalisation magnifique, un gameplay très varié et une multitude de choses à faire. Si vous cherchiez une alternative à Hearthstone, vous l'avez !





TMNT Splintered Fate (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.0, 1,1 Go, iOS 13.0, Viacom International Inc.) Dans ce jeu, vous avez le choix entre quatre tortues Ninja aux capacités distinctes reflétant leur personnalité : Donatello avec une intelligence et une santé élevées, Michelangelo spécialisé dans les dégâts élevés, Leonardo avec des attaques à distance et une grande mobilité, et Raphaelo qui est le plus fort avec des dégâts critiques accrus mais légèrement plus lent. Le gameplay, bien que moins réactif que celui d'Hadès, est exigeant et solide, nécessitant habileté et concentration pour maîtriser les trois types d'attaques et constamment ajuster la stratégie.



"Splintered Fate", similaire au succès de Supergiant, se base sur l'exploration avec des améliorations à chaque fin de niveau, des objets à acheter et des upgrades variés pour une expérience de jeu toujours différente. Malgré une difficulté élevée, typique des jeux classiques, et l'absence de checkpoints fréquents, le jeu excelle en mode coopératif, bien que le coop local soit absent, ajoutant au plaisir et à la qualité globale de l'expérience. Pour l'avoir testé sur iPad Air 5 avec une DualSense, c'est le genre de titre qu'on imagine très bien sur une PS4 ou PS5, d'autant que la résolution est excellente, tout comme les animations. Certainement le meilleur Tortues Ninja depuis des années.





Tomb Raider Reloaded (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5.0, 198 Mo, iOS 15.0, CDE Entertainment Ltd.) Tomb Raider est de retour sur mobile, avec une version revisitée et parfaitement adaptée aux écrans tactiles. Inspiré des jeux Tomb Raider originaux, il s'agit de sortir de situations épineuses dans des tonnes de niveaux. À chaque fois, il faudra sortir vivante de la pièce, en usant de vos pistolets, de votre agilité mais aussi de votre cerveau car les obstacles, les ennemis et l'environnement nécessitent de la préparation pour être appréhendés correctement. En somme, un jeu d'action stratégique très bien pensé et joliment réalisé qui nous fait penser à Archero. Ce n'est pas une mauvaise chose, car Tomb Raider Reloaded est assez amusant avec son mélange de casse-tête et d'action.





TMNT: Shredders Revenge (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.2, 1,8 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, c'est le second jeu Tortues Ninja de l'année sur mobile après celui sur Apple Arcade. Et celui-ci est encore meilleur. À fond les manettes avec Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo et les autres, vous êtes là pour rigoler dans ce jeu beat them all inspiré des années 80. Cowabunga ! Sortez les katanas et faites la loi ! Un beat'em all de grande qualité, inspiré par Street of Rage 4.





Raji: An Ancient Epic (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.6, 1,9 Go, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un magnifique jeu réservé aux abonnés Netflix. Comme expliqué à sa sortie, il s'agit d'une aventure inspirée de la tradition indienne dans un monde exquis et à l'ambiance unique. Vous êtes l'élue des dieux. Combattez des démons, escaladez des ruines et affrontez la destinée pour sauver l'humanité dans ce jeu d'action-aventure inspiré de la culture indienne. À vous de sauver son jeune frère et faire face au seigneur démon Mahabalasura.



Un jeu majestueux et envoûtant !





Daily Dadish (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.06, 155 Mo, iOS 10.0, Thomas Young) Le radis est de retour dans un concept unique ! Daily Dadish est un jeu de plateformes rétro qui propose plus de 365 niveaux créés à la main, un pour chaque jour de l'année ! Chaque niveau n'est jouable qu'un jour, alors n'oubliez pas de vous y connecter. Affrontez des ennemis difficiles, débloquez des personnages sympas et aidez Dadish à retrouver ses enfants disparus ! C'est l'un des meilleurs jeux de plateforme de l'App Store, un radis aussi courageux qu'attachant avec plus de 10 personnages à débloquer dans le quatrième opus.





Les meilleurs jeux payants 2023 sur iPhone / iPad

Goat Simulator 3 (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.4.3, 1,9 Go, iOS 16.0, Coffee Stain Publishing) Pilgor a fait son grand retour sur mobiles cette année. Pour ceux qui ne l'auraient jamais remontrée, il s'agit d'une chèvre qui a très certainement été inspirée par GTA ! Dans Goat Simulator 3 Mobile, explorez et détruisez le même monde ouvert que sur PC ou console : mettez des coups de tête aux gens, conduisez sans permis, faites du yoga… comme dans la vraie vie, quoi !

Un titre qu'on a découvert en avant-première sur iSoft, une fois de plus.





Hitman: Blood Money (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 3,6 Go, iOS 16.0, Feral Interactive Ltd) Sorti en fin d'année, l’agent 47 revient dans le meilleur titre de la série. Complètement refait avec un nouveau moteur graphique, le jeu conserve ce qui a fait son succès en 2006, mais avec un enrobage moderne. Contrôles tactiles, compatibilité manette, paramètres graphiques et diverses aides visuelles ont également été ajoutés à la version Reprisal. Pour nous, c'était le jeu du mois de novembre.



Si vous aimez les jeux d'action et d'infiltration, foncez !





Subpar pool (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.4, 74 Mo, iOS 11.0, webbfarbror AB) Subpar pool c'est un mix intelligent entre billard et mini-golf enrobé d'un magnifique style graphique ! Parcourez chaque niveau généré procéduralement, consistant en plusieurs tables remplies de billes à empocher en un nombre limité de coups. Évadez-vous dans un monde vif et fantastique, tout en élaborant la meilleure stratégie pour empocher les billes. Votre plan échouera inévitablement et vous devrez vous adapter pour remporter la manche.





Baldurs Gate - Dark Alliance (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0, Interplay Entertainment Corp.) Redécouvrez le monde populaire de Baldur's Gate avec Dark Alliance, un titre qui vous plonge dans une aventure épique de Donjons et Dragons remplie d'action intense, d'énigmes complexes et d'intrigues sinistres, où votre maîtrise de l'acier froid et des sorts dévastateurs est la seule chose qui vous sépare de l'ultime mal. C'était l'un des jeux de la semaine à sa sortie, un hack & slash de cette qualité, foncez les yeux fermés !





Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,2 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 8,99 €. L'un des meilleurs jeux actuellement sur mobile ! Commencez par regarder la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile : Le jeu d'aventure horrifique "Little Nightmares", auparavant disponible sur PC et consoles, débarque sur mobile. Ce conte sombre et enchanteur vous plonge dans vos peurs enfantines. Incarnez Six, cherchant à s'évader du Maw, un navire gigantesque peuplé d'âmes perdues en quête de nourriture. Votre voyage vous mène à travers une maison de poupée effrayante, à la fois une prison à fuir et un monde rempli de mystères à révéler. Réveillez l'enfant qui est en vous pour déployer votre imagination et trouver le chemin de la liberté. Attention, un jeu prenant et pesant !





Worms W.M.D : Mobilisation (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 2 Go, iOS 13.0, Team17 Digital Limited) Le jeu d'avril est signé Team17. Et oui, les vers sont de retour avec toujours un look 2D dessiné à la main, mais de nouvelles armes, de l'artisanat, des véhicules et des bâtiments. Certaines armes font même leur retour, tout comme la jouabilité classique si appréciée. Le nouveau Worms est tout simplement le meilleur jeu de la série. Le nouveau Worms offre 10 missions d'entraînement et 20 missions de campagne d'une difficulté graduée avec un arsenal d'armes anciennes comme nouvelles à votre disposition. Ne sous-estimez pas l'apparence inoffensive de ces petits vers de terre, ils sont aussi mignons que sournois !



Mieux, outre le mode solo, vous pouvez affronter jusqu'à cinq adversaires en mode multijoueurs.