Notre avis sur le nouveau Hitman: Blood Money Reprisal sur mobile

Les fans de l’agent 47, un tueur professionnel aussi froid qu'efficace, ont peut-être pris leur journée pour le lancement d'Hitman: Blood Money Reprisal.



Suite au teasing original de Feral Interactive, nous étions impatient de mettre la main sur cette édition améliorée de Blood Money, un mélange de remaster et de remake avec de nouvelles fonctionnalités. Nous vous proposons un premier test de celui qui succède numériquement au très temporaire Hitman Sniper The Shadows.

Coup d'envoi pour Hitman: Blood Money Reprisal

Avant toute chose, regardez la bande-annonce de Hitman : Blood Money - Reprisal ci-dessous :

Lancez-vous dans une mission audacieuse pour éliminer les architectes mortels d’une conspiration de l’ombre et utilisez tous les outils à votre disposition pour finir le travail, tout en faisant profil bas. Infiltrez, exécutez et échappez-vous sans vous faire repérer.

Dans le cadre du 25e anniversaire du studio, les joueurs peuvent donc mettre la main sur Hitman : Blood Money Reprisal depuis l'App Store, le Play Store et le Nintendo Shop (la version Switch arrive un peu plus tard).



Maître du déguisement, de l’ingéniosité et de l’improvisation, l'Agent 47 ne devrait pas souffler avant un bon moment. Fort de votre créativité et d'un arsenal d'armes améliorables, votre mission est d'éliminer des cibles, avec ou sans témoin, discrètement ou "par accident".



Pour la petite histoire, Hitman : Blood Money a été lancé sur PC, PS2 et Xbox 360 en mai 2006. Il est ensuite sorti sur PlayStation 4 et Xbox dans le cadre de la Hitman HD Enhanced Collection en 2019.

Notre avis sur Hitman Blood Money Reprisal

Avec sa jouabilité améliorée inspirée des titres précédents de la série, Reprisal est une refonte très séduisante d’un classique de l’action furtive, avec une interface tactile entièrement personnalisable et une prise en charge complète des manettes de jeu. Mieux, le mode Instinct a été intégré pour faire ressortir des éléments clés pendant vos missions.



Sur le plan visuel, Blood Money avait déjà séduit en 2006, lors de sa sortie sur PS2 / Xbox 360 / PC. Les ombres, l'éclairage, les textures et la modélisation 3D ont encore été améliorés, de sorte qu'on ne peut pas croire que le titre a plus de quinze ans. Les réglages offerts par les développeurs permettent de jouer avec un tas d'options, permettant d'obtenir la meilleure expérience selon si vous avez un iPhone 11 ou un 15 Pro. On peut notamment aller de 30 à 120 Hz en termes de fluidité.



Pour chaque mission, il n'y pas qu'une façon d'aborder les choses et d'en venir à bout, c'est l'une des marques de fabrique de l'Agent 47 que l'on retrouve ici pour notre plus grand plaisir. Comprenez que Blood Money Reprisal est un vrai Hitman, avec des niveaux bien conçus, nécessitant une approche intelligente et de souvent s'y reprendre à plusieurs fois. L'IA fait le travail et les contrôles, bien qu'un poil rigides, ont été soignés.



Mention spéciale au mode "Instinct" qui a été ajouté, inspiré par les épisodes les plus récents de la saga. Avec lui, les éléments clés seront plus facilement identifiables, ce qui n'est pas de refus. De même, la mini carte est un plus appréciable. Voici toutes les options pour faciliter (ou non) la progression :

Option de rechargement automatique - Lorsqu'elle est activée, l'agent 47 rechargera automatiquement lorsque l'arme n'a plus de munitions.

Conclusion du test

Hitman: BMR est une petite pépite signée IO Interactive et portée de fort belle manière par Feral Interactive. Certes, ce n'est pas au niveau d'un Resident Evil Village graphiquement, mais on prend un malin plaisir à retrouver l'Agent 47, d'autant que Blood Money est un "vrai" Hitman, pur et dur. Un seul conseil, foncez sur ce jeu premium. 15 € ce n'est pas rien, mais vous ne payerez qu'une fois.

Télécharger Hitman Blood Money Reprisal

Pour jouer à Hitman: Blood Money — Reprisal, assurez-vous d'avoir iOS 16 ou plus, ainsi qu'au moins 4 Go d'espace libre sur votre appareil. iPhone X / 8 minimum, iPad 7, iPad Air 3, iPad mini 5 ou iPad Pro.

Télécharger le jeu Hitman: Blood Money — Reprisal