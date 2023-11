Déjà un premier test du nouveau Hitman : Blood Money Reprisal sur iOS

Annoncé en grande pompe il y a quelques semaines, le remake de Hitman : Blood Money arrivera à la fin du mois sur l'App Store et le Play Store grâce à Feral Interactive. D'ici là, il est possible de se faire une idée d'Hitman : Blood Money - Reprisal grâce à la prise en main de nos amis de chez TouchArcade qui ont testé le jeu l'iPhone 15 Pro et l'iPad Pro (2020) en avant-première. L'occasion de confirmer qu'il s'agit bien d'un vrai Hitman !

Un avis anticipé sur Hitman: Blood Money Reprisal

Si Blood Money sorti en 2006 est considéré par les fans comme le meilleur opus de la saga, notre confrère Mikhail Madnani prend soin de situer le contexte par rapport à sa propre expérience :

Avant de me lancer dans la nouvelle version iOS de Hitman : Blood Money - Reprisal, mon expérience de la franchise Hitman s'est limitée jusqu'à présent à la nouvelle trilogie de jeux intitulée Hitman World of Assasination. Je voulais voir comment Hitman : Blood Money - Reprisal se sentait pour quelqu'un qui n'a joué qu'aux nouveaux jeux. Je sais que beaucoup le considèrent comme le meilleur jeu de la série, mais j'y ai joué en premier avec cette version. J'ai rejoué les premières heures plusieurs fois pour voir comment il se présente et fonctionne, mais jusqu'à présent, il s'agit de la conversion la plus impressionnante de Feral Interactive à ce jour.

Pour la petite histoire, Hitman : Blood Money a été lancé en 2006 sur PS2 et Xbox, avant de faire l'objet d'un remaster HD sur PS4 et Xbox One en 2019.

Après avoir joué pendant quelques heures à Hitman : Blood Money - Reprisal, Mikhail Madnani indique avoir téléchargé Hitman : Blood Money sur Xbox 360 et Hitman : Blood Money HD sur Xbox Series X pour voir la différence. Sans surprise, la version Xbox 360 a prix un sacré coup de vieux, mais Hitman : Blood Money HD est tout à fait satisfaisant. Cependant, aucun des deux n'est aussi agréable à jouer que Hitman : Blood Money - Reprisal. Les graphismes, la prise en charge d'une fréquence d'images élevée, les multiples options de contrôle et bien d'autres éléments s'ajoutent pour donner l'impression qu'il s'agit de la version définitive de Hitman : Blood Money. On sent tout le talent de Feral Interactive qui a nous fourni un certain nombre de portages et de remakes de grande qualité, comme par exemple Alien : Isolation, Silent Hill Ascension et GRID.

Si vous avez déjà joué à Hitman : Blood Money, les premières heures de Hitman : Blood Money - Reprisal ressemblent à un remaster amélioré. Les dialogues sont présents, les visuels sont améliorés, le taux de rafraîchissement est plus élevé et le jeu se présente comme il se doit avec la prise en charge du plein écran sur l'iPhone 15 Pro et l'iPad Pro (modèle 2020 11").

Les modifications qui facilitent la progression sont bel et bien optionnelles. Vous pouvez basculer des éléments comme la recharge automatique, le mode instinct (inédit sur cet opus), la mini-carte, l'étranglement simplifié, et autre selon votre niveau. Vous pouvez également utiliser la visée originale au lieu de la visée améliorée pour Hitman : Blood Money - Reprisal ou activer la mise en surbrillance des objets avec lesquels vous pouvez interagir. Bref, les joueurs expérimentés ont été aussi choyés que les novices. C'est une excellente nouvelle, d'autant que la réalisation est clairement au niveau.

J'ai mentionné à quel point Hitman : Blood Money - Reprisal donnait l'impression d'être moderne, et c'est grâce aux contrôles. Avec les options de qualité de vie activées et l'utilisation d'une manette comme ma DualSense (qui affiche les touches correctes du jeu), on a l'impression de vivre une nouvelle expérience Hitman. Ce sont les commandes tactiles qui m'ont le plus intrigué. Vous pouvez personnaliser leur taille et leur emplacement, et même ajuster la façon dont la caméra se déplace grâce à des options de vitesse.

Notez que les développeurs ont également prévu des options d'économie de batterie, de priorité aux graphismes et de priorité aux performances, ainsi qu'une option supplémentaire de performance+ sur l'iPhone 15 Pro. Mieux, il est possible d'aller modifier tous les paramètres de manière fine, pour avoir l'expérience ultime selon ses goûts et son appareil.

Je me suis contenté des performances sur les deux, mais j'ai essayé l'option performance+ sur l'iPhone 15 Pro, qui s'est avérée très utile pour tourner à plus de 60 images par seconde. Une option de remplacement des préréglages vous permet également d'ajuster les choses manuellement. Lorsque l'on compare Reprisal aux anciennes versions sur console, on a l'impression que le remaster HD dispose d'un meilleur filtrage des textures et d'un meilleur anticrénelage, mais à part cela, la nouvelle version iOS à laquelle j'ai joué est superbe.

Pour finir, le test du jour explique que la prise en charge des sauvegardes iCloud est un vrai plus, pour jouer sur n'importe quel appareil de sa collection.



Conclusion, Hitman : Blood Money - Reprisal constitue un remaster amélioré tout à fait étonnant, à tel point que notre ami espère le voir porté sur d'autres plateformes, car les versions PC et Xbox du jeu ne sont pas à la hauteur.



Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, vous pouvez précommander Hitman : Blood Money - Reprisal sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android. Il est proposé au prix de 14,99 € sur mobile. Nous ne manquerons pas d'en parler le jour J.

