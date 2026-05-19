Farming Simulator 26 Mobile est disponible : la simulation agricole ultime !

Encore une nouveauté que vous découvrez en premier sur iPhoneSoft. GIANTS Software vient de lancer officiellement Farming Simulator 26 Mobile aujourd’hui, le 19 mai 2026, sur l’App Store et Google Play. Cette nouvelle version d'une série qu'on adore depuis des années, apporte un souffle frais à la série culte avec de nouvelles cartes, plus de 120 machines authentiques et surtout un système de défis optionnel qui rend l’expérience encore plus motivante.

C'est quoi Farming Simulator Mobile ?

Farming Simulator est l’une des séries de simulation les plus populaires au monde. Depuis 2009 sur PC et consoles, et depuis 2012 sur mobile, le jeu permet aux joueurs de gérer leur propre exploitation agricole de A à Z : culture des champs, élevage d’animaux, vente de récoltes, achat et utilisation de machines réalistes, le tout avec un niveau de détail impressionnant. La version mobile a conquis des millions de joueurs grâce à sa liberté totale et sa possibilité de jouer à son rythme, que ce soit pour se détendre ou pour relever des défis de gestion.

Ce qui change dans Farming Simulator 26 Mobile

Pour comprendre ce qui vous attend dans cette édition 2026, on a résumé les nouveautés par rapport à Farming Simulator 23 Mobile (le précédent opus) :

Deux nouvelles cartes : une ambiance européenne (Harbruck) et une nord-américaine (Dawnridge) pour varier les plaisirs.

: une ambiance européenne (Harbruck) et une nord-américaine (Dawnridge) pour varier les plaisirs. 15 cultures différentes + arbres fruitiers (blé, maïs, soja, betterave, canne à sucre, olives, etc.).

(blé, maïs, soja, betterave, canne à sucre, olives, etc.). Plus de 120 machines réalistes signées Case IH, CLAAS, John Deere, Fendt, New Holland, Valtra, KRONE et bien d’autres, toutes équipées de GPS.

signées Case IH, CLAAS, John Deere, Fendt, New Holland, Valtra, KRONE et bien d’autres, toutes équipées de GPS. Animaux : vaches, moutons, poules, chèvres, cochons… avec leurs petits pour une gestion encore plus complète.

: vaches, moutons, poules, chèvres, cochons… avec leurs petits pour une gestion encore plus complète. Chaînes de production : transformez vos récoltes en biens à plus forte valeur ajoutée (farine, produits laitiers, etc.).

: transformez vos récoltes en biens à plus forte valeur ajoutée (farine, produits laitiers, etc.). Nouveau système de défis : tâches saisonnières et hebdomadaires pour ceux qui veulent un peu de structure, tout en gardant la possibilité de jouer en mode totalement relax.

Le jeu propose des tutoriels améliorés, des graphismes soignés et une prise en main optimisée pour tactile, idéale sur iPhone comme sur iPad.

Prix et disponibilité

Prix : 7,99 € (avec achats in-app pour des packs de monnaie)

: 7,99 € (avec achats in-app pour des packs de monnaie) Taille : environ 2,4 Go

: environ 2,4 Go Compatibilité : iOS 18.6 ou supérieur (iPhone 6s et plus récents, tous les iPad récents)

: iOS 18.6 ou supérieur (iPhone 6s et plus récents, tous les iPad récents) Disponible dès maintenant sur l’App Store et le Play Store

Un excellent moment pour (re)commencer à farmer

Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau joueur, Farming Simulator 26 Mobile offre le parfait équilibre entre relaxation et progression. Le nouveau système de défis permet de jouer à son rythme tout en ayant des objectifs clairs.

Quelle est la première activité que vous allez faire : labourer un champ, acheter votre premier tracteur ou lancer un défi ?

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