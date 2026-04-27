NTE: Neverness to Everness : le RPG urbain surnaturel débarque sur mobile

Les gamers sur mobile en quête d’un grand open-world RPG viennent de trouver leur nouveau coup de cœur. NTE: Neverness to Everness (développé par Hotta Studio) est de sortie sur l’App Store et le Play Store, après avoir fait ses preuves sur PC et consoles. Gratuit avec achats intégrés, ce jeu d’action-RPG en monde ouvert mélange enquête surnaturelle, exploration urbaine ultra-libre et combats dynamiques dans un style anime moderne. Genshin Impact n'a qu'à bien se tenir !

Bienvenue à Hethereau : une métropole où le surnaturel est banal

Dans NTE, vous incarnez un chasseur d’anomalies amateur dans la ville futuriste d’Hethereau. Entre technologies avancées, créatures étranges et mystères urbains, vous rejoignez l’échoppe d’antiquités Eibon pour résoudre des affaires paranormales. Conduite, train fantôme, personnalisation de maison, activités quotidiennes… la ville est incroyablement vivante.



Le système de combat en temps réel à 4 personnages est nerveux et spectaculaire, avec des enchaînements élémentaires (Esper Cycle), parades et swaps rapides. Le tout propulsé par le moteur Unreal Engine 5 pour des graphismes de très haut niveau sur iPhone 15 Pro et les modèles récents.

Le gacha se montre plutôt généreux lors des phases de test, avec une pity accessible et de nombreux contenus farmables gratuitement.

Vous souhaitez plonger dans ce monde où les humains côtoient le surnaturel ? Rendez-vous à Hethereau afin de voir cela par vous-même ! La vie quotidienne y est animée et originale, c'est une aventure en soi !

Notre avis

Après une bêta intéressante et les premiers pas dans la version finale disponible depuis hier, il est clair que NTE est l’un des jeux mobiles les plus ambitieux et réussis de 2026. Ce qui nous a le plus impressionnés, c’est la sensation de liberté dans Hethereau : conduire librement, explorer chaque ruelle, décorer son appartement et vivre une vraie vie urbaine rend le jeu extrêmement addictif.



La partie combat est fluide, visuellement spectaculaire et très satisfaisante une fois qu’on maîtrise les rotations et les réactions élémentaires. Le mode photo est tout simplement excellent, probablement le meilleur du genre actuellement. Graphiquement, sur un iPhone 17 Pro Max en qualité élevée, le jeu est bluffant de beauté, surtout de nuit avec les néons de la ville.

Côté points d’amélioration, l’optimisation reste un peu gourmande (3,8 Go de téléchargement) : sur les iPhone plus anciens (avant l’iPhone 15), il faudra souvent baisser les réglages pour garder une fluidité parfaite. L’endgame risque aussi de devenir répétitif si l’on reste uniquement sur les modes Tower of Adversity, même si les mises à jour régulières devraient maintenir l’intérêt.



Globalement, Neverness to Everness s’impose comme une très belle surprise : un open-world immersif, une direction artistique forte et une vraie identité. Pour les fans de Genshin Impact, Wuthering Waves ou même d’ambiance Blade Runner urbaine, c’est un incontournable.



Compatible iOS 15+, iPad et Mac (M1+), avec cross-play complet. Aussi disponible sur Play Store.

Télécharger le jeu gratuit NTE: Neverness to Everness