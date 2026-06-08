Siri AI ne sera pas disponible en Europe au lancement d'iOS 27

La révolution promise pour Siri est enfin là… mais pas pour les Européens. Lors de la WWDC 2026, Apple a officialisé l'arrivée de Siri AI, sa nouvelle génération d’assistant dopée à l’intelligence artificielle. Problème : la fonctionnalité ne sera pas disponible en Europe au lancement d’iOS 27.

Siri AI : encore absente au lancement en Europe à cause des régulations de l’UE

C’était attendu, mais ça fait quand même mal. Apple a profité de sa keynote du WWDC 2026 pour présenter officiellement Siri AI, la version véritablement intelligente de son assistant vocal, deux ans après les premières annonces. Une refonte majeure, une promesse enfin tenue… mais pas pour tout le monde.



Les utilisateurs européens devront patienter. En cause : les réglementations imposées par l’Union européenne, qui continuent de ralentir le déploiement des fonctions d’intelligence artificielle d’Apple sur le Vieux Continent. Siri AI ne sera donc pas disponible au lancement d’iOS 27, prévu à l’automne.



Apple indique travailler activement avec les autorités de régulation pour débloquer la situation dans les meilleurs délais. Mais les signaux ne sont pas encourageants : le scénario le plus probable verrait Siri AI débarquer en Europe au printemps 2027, soit potentiellement six mois après le reste du monde.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se retrouve dans cette situation. Les fonctions Apple Intelligence avaient déjà été absentes au lancement d’iOS 18 en Europe, pour les mêmes raisons réglementaires. La Commission européenne, via le Digital Markets Act notamment, impose des contraintes spécifiques sur les grandes plateformes technologiques qui compliquent et allongent les processus de déploiement.



On s’en doutait, certes. Mais voir la chose confirmée officiellement reste une déception difficile à avaler pour des millions d’utilisateurs français et européens. Pendant que le reste du monde découvrira un Siri enfin à la hauteur, nous regarderons de loin, une fois de plus, une fonctionnalité majeure nous passer sous le nez.



Apple paie ici les frais d’un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, dans lequel l’innovation se heurte aux exigences de conformité. Une réalité qui, pour les utilisateurs, se traduit concrètement par une attente supplémentaire et frustrante.



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