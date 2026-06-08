Siri AI ne sera pas disponible en Europe au lancement d'iOS 27

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 1 heure (Màj À l'instant)
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siri ai 27 iconLa révolution promise pour Siri est enfin là… mais pas pour les Européens. Lors de la WWDC 2026, Apple a officialisé l'arrivée de Siri AI, sa nouvelle génération d’assistant dopée à l’intelligence artificielle. Problème : la fonctionnalité ne sera pas disponible en Europe au lancement d’iOS 27.

Siri AI : encore absente au lancement en Europe à cause des régulations de l’UE

C’était attendu, mais ça fait quand même mal. Apple a profité de sa keynote du WWDC 2026 pour présenter officiellement Siri AI, la version véritablement intelligente de son assistant vocal, deux ans après les premières annonces. Une refonte majeure, une promesse enfin tenue… mais pas pour tout le monde.

Les utilisateurs européens devront patienter. En cause : les réglementations imposées par l’Union européenne, qui continuent de ralentir le déploiement des fonctions d’intelligence artificielle d’Apple sur le Vieux Continent. Siri AI ne sera donc pas disponible au lancement d’iOS 27, prévu à l’automne.

Apple indique travailler activement avec les autorités de régulation pour débloquer la situation dans les meilleurs délais. Mais les signaux ne sont pas encourageants : le scénario le plus probable verrait Siri AI débarquer en Europe au printemps 2027, soit potentiellement six mois après le reste du monde.

keynote apple wwdc26 siri next gen

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se retrouve dans cette situation. Les fonctions Apple Intelligence avaient déjà été absentes au lancement d’iOS 18 en Europe, pour les mêmes raisons réglementaires. La Commission européenne, via le Digital Markets Act notamment, impose des contraintes spécifiques sur les grandes plateformes technologiques qui compliquent et allongent les processus de déploiement.

On s’en doutait, certes. Mais voir la chose confirmée officiellement reste une déception difficile à avaler pour des millions d’utilisateurs français et européens. Pendant que le reste du monde découvrira un Siri enfin à la hauteur, nous regarderons de loin, une fois de plus, une fonctionnalité majeure nous passer sous le nez.

Apple paie ici les frais d’un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, dans lequel l’innovation se heurte aux exigences de conformité. Une réalité qui, pour les utilisateurs, se traduit concrètement par une attente supplémentaire et frustrante.

Source

15 réactions

Ropi - iPhone

@Pascal-68
Au contraire je pense qu’à trop compter sur l’IA c’est la qu’on va devenir stupide et illettrés meme si quand on s’en sert convenablement c’est très appréciable.

08/06/2026 à 21h46

Tim92 - iPhone

@stf17
Car la loi DMA contraint Apple à donner les mêmes privilèges d’accès aux applications similaires des concurrents et Apple refuse cela aujourd’hui. Donc effectivement à terme on risque de se retrouver avec un Siri IA light.

08/06/2026 à 21h29

Ploki - iPhone

La souveraineté est le frein de l’Europe mais aussi sa puissance. Alors oui pour la plus part d’entre vous donner vos discussions avec Siri aux américains ne vous dérange probablement pas (insouciance, jeunesse ?) mais quand on voit comment le monde évolue la protection des données restent, pour moi en tout cas, beaucoup plus important que de les donner aveuglément . Apple n’est pas très bon commercial non plus dans ce cas, ça représente un gros % de ses clients. Et on ne parle pas ici de Chine ou autre pays qui à mon avis ne les auront pas non plus au départ. Donc pour résumer ils vont ouvrir à 20% de leur clients mondiaux très certainement !

08/06/2026 à 21h27

stf17 - iPhone premium

Fausses excuses :
Siri, on a
Apple Intelligence, on a
Gemini, on a
Alors pourquoi pas Siri AI basé sur ces 3 technos ? La DMA a bon dos !!! 🧐🤪

08/06/2026 à 21h13

Stevenmtl - iPhone

c'est correct la concurrence comme google se frottera les main. impatient de voir d'autre marque s'intégrer en europe. on verra combien de temps apple se permettra de petit calcul politique car c'est clairement ça. bravo l'europe

08/06/2026 à 21h11

Pascal-68 - iPhone premium

À ce demander si vraiment c’est dû à la DMA ? Franchement je suis assez septique ! C’est serai pas dû aux problèmes sur ormouz et MR. Trump ???

08/06/2026 à 20h57

Pascal-68 - iPhone premium

Finalement iOs27 il n’y aura pas grand chose , à part meilleur une stabilité. Et j’espère qu’enfin ils vont réglé tous ces bugs qui pour certains sont présents depuis plusieurs années !

08/06/2026 à 20h49

Pascal-68 - iPhone premium

Merci à l’Europe et à leurs lois de m…. C’est comme les cookies, avec leurs messages à la cons qui s’affiche chaque fois qu’on va sur internet. Messages qu’on lit même plus et qu’il font que nous emmerder ! Et ça fait des années qu’ils disent que sera supprimé prochainement !!! Mais quand ???
Franchement l’Europe c’est vraiment désespérant 😩

08/06/2026 à 20h45

Yyces marie - iPhone premium

C’est tout simplement honteux on me prend vraiment pour des gugusses. Merci l’Europe. toujours en retard

08/06/2026 à 20h38

Pascal-68 - iPhone premium

L’Europe et surtout la France vont être des illettrés du monde moderne ! (Merci à la dépendance aux autres pays ! Eux qui innovent !) pas comme en France ! 😡😞

08/06/2026 à 20h37

David59 - iPhone

Depuis l’iPhone 15 on nous a promis de l’IA en interne … 3 ans plus tard on y a toujours pas accès et on nous a vendu du "rêve".
Scandaleux !!
Les consommateurs sont duper

08/06/2026 à 20h34

Huwgow - iPhone

@Jayalilo nos lois sont connues depuis des années, rien n’a changé. Apple crée facticement un problème afin de continuer à mettre la pression sur les Européens car ce sont les seuls à affirmer leur souveraineté.

08/06/2026 à 20h34

Jayalilo - iPhone premium

Merci l’Europe de merde

08/06/2026 à 20h32

Pierre - iPhone

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!

08/06/2026 à 20h32

Pascal-68 - iPhone premium

C’est comme la recopie de l’iPhone sur Mac. On attends toujours !!!

08/06/2026 à 20h31

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