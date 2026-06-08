De grosses améliorations de performances dans iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et watchOS 27

Lors de la WWDC 2026, Apple a mis l’accent sur un aspect souvent négligé mais essentiel : la réactivité quotidienne du système. La firme a dévoilé plusieurs optimisations qui rendent l’expérience globale plus fluide et plus rapide sur l’ensemble de ses appareils. C'était demandé par les clients, Apple l'a fait et a même conservé la compatibilité d'iOS 26 ! L'iPhone 11 est donc compatible avec iOS 27.

Des gains de vitesse impressionnants

Voici les principales améliorations annoncées par Apple ce soir lors de l'événement :

Lancement d’applications : jusqu’à 30 % plus rapide sur iPhone et iPad.

: jusqu’à 30 % plus rapide sur iPhone et iPad. Photos iCloud : les nouvelles photos apparaissent jusqu’à 70 % plus vite dans la bibliothèque.

: les nouvelles photos apparaissent jusqu’à 70 % plus vite dans la bibliothèque. AirDrop : le partage de fichiers est jusqu’à 80 % plus rapide.

: le partage de fichiers est jusqu’à 80 % plus rapide. Transferts dans l’app Fichiers : jusqu’à 50 % plus rapides.

: jusqu’à 50 % plus rapides. Meilleure gestion du réseau : les transitions entre la 5G/4G et le Wi-Fi sont nettement plus fluides et transparentes.

Apple a également introduit un nouveau gestionnaire de planification CPU qui priorise intelligemment les tâches pour que les opérations importantes soient exécutées au bon moment, réduisant les micro-latences.

Un focus sur la fluidité du quotidien

Ces optimisations s’inscrivent dans la volonté d’Apple de rendre ses systèmes non seulement plus puissants, mais surtout plus réactifs au quotidien. Même si elles sont moins visibles que les nouvelles fonctionnalités de Siri AI ou Apple Intelligence, elles devraient se faire sentir immédiatement par tous les utilisateurs, surtout sur les appareils plus anciens.



Ces améliorations seront disponibles dès cet automne avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 et watchOS 27.



Qu’en pensez-vous ? Ces gains de performances vous semblent-ils plus importants que de nouvelles fonctionnalités ?