Apple peaufine iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate : seconde bêta 3 pour les développeurs

Alors que les premières bêtas publiques d'iOS 27, d’iPadOS 27 et autre macOS 27 Golden Gate viennent tout juste d’arriver, Apple a simultanément déployé des versions révisées des bêtas développeurs 3 pour les deux derniers cités. Un ajustement classique chez la firme de Cupertino pour garantir une meilleure stabilité.

Seconde version Bêta 3 (2)

Si vous aviez installé la bêta sur iPad et / ou Mac, vous trouverez une nouvelle mise à jour dans les réglages :

iPadOS 27 développeur bêta 3 révisée : build 24A5380l

développeur bêta 3 révisée : build macOS 27 Golden Gate développeur bêta 3 révisée : build 26A5378n

Ces builds correspondent précisément à ceux proposés dans la première bêta publique lancée cette nuit.

Pourquoi ces mises à jour révisées ?

Apple n’a pas communiqué officiellement sur les raisons précises de ces nouvelles versions. Aucun gros bug n’avait été signalé avec les builds précédents, mais il est fréquent que la firme ajuste discrètement ses bêtas pour corriger des problèmes mineurs ou optimiser la stabilité juste avant de les rendre accessibles à tous les testeurs publics. En tout cas, cela ne pouvait pas attendre la bêta 4.

Vos rédacteurs préférés continuent d’examiner ces nouvelles builds en profondeur. Si des changements notables (nouvelles fonctionnalités, corrections ou améliorations) sont identifiés, ils seront bien sûr relayés rapidement.

Contexte : vers des versions plus matures

Ces révisions interviennent dans un cycle de bêtas déjà bien avancé. macOS 27 Golden Gate et iPadOS 27 apportent de nombreuses nouveautés attendues (notamment autour de Siri AI et d’autres améliorations d’Apple Intelligence), et Apple semble vouloir s’assurer que tout soit le plus fluide possible avant que des milliers d’utilisateurs ne les installent.

Rappel important : comme toujours avec les bêtas, il est recommandé d’installer ces versions uniquement sur des appareils secondaires ou de test. Les performances, l’autonomie ou certaines applications peuvent encore être impactées.

Avez-vous déjà installé l’une de ces bêtas ?