Toutes les nouveautés iPadOS 27 pour iPad

Avec iPadOS 27, Apple franchit un cap important. Après des années où l’iPad semblait un peu à la traîne par rapport à l’iPhone, cette version apporte un Siri véritablement intelligent (pas en Europe pour le moment), de puissants outils créatifs et une expérience utilisateur nettement plus fluide. L’iPad devient enfin un appareil complet, à la fois productif, créatif et intelligent, avec toutes les fonctionnalités de l'iPhone, en plus de ses propres caractéristiques.

Ce que vous retrouvez aussi sur iPhone (iOS 27)

Sur iPhone, iOS 27 intègre le nouveau Siri AI ultra-capable (accès à vos données, recherche web, actions dans les apps, compréhension du contenu à l’écran), l’application Siri dédiée, Écrire avec Siri, les améliorations Liquid Glass, les gains de performances globaux, ainsi que les fonctionnalités Apple Intelligence dans Notes, Photos, Safari, etc.

Les nouveautés iPadOS 27

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous, il n'y a finalement aucune nouveauté majeure différente sur iPad. Apple s'est concentré sur l'IA et les performances sur tous ses appareils.

🎯 Nouveautés Apple Intelligence & Siri

Siri AI complet : un assistant au même niveau que sur iPhone (accès aux données personnelles, recherche web, actions dans les apps, compréhension du contenu à l’écran).

: un assistant au même niveau que sur iPhone (accès aux données personnelles, recherche web, actions dans les apps, compréhension du contenu à l’écran). Indexation des notes manuscrites : Siri peut rechercher dans vos notes prises à l’Apple Pencil.

: Siri peut rechercher dans vos notes prises à l’Apple Pencil. Actions sur notes : Siri peut résumer, réécrire ou modifier vos notes manuscrites ou tapées.

: Siri peut résumer, réécrire ou modifier vos notes manuscrites ou tapées. Écrire avec Siri : aide à l’écriture disponible dans toutes les applications du système.

: aide à l’écriture disponible dans toutes les applications du système. Capacités d’écriture avancées : résumé, réécriture, conseils de style, correction grammaticale, génération de texte.

🖼️ Nouvelles apps et outils créatifs

Image Playground : nouvelle application dédiée à la génération d’images dans tous les styles (photoréaliste inclus), dont des fonds d'écran.

: nouvelle application dédiée à la génération d’images dans tous les styles (photoréaliste inclus), dont des fonds d'écran. Dessiner dans Notes : dessinez un croquis rapide → transformation automatique en illustration photoréaliste ou stylisée via l'IA.

: dessinez un croquis rapide → transformation automatique en illustration photoréaliste ou stylisée via l'IA. Corriger, étendre et recadrer : l'app Photos se dote de trois outils surpuissants pour éditer vos photos.

👁️ Visual Intelligence arrive sur iPad

Prenez une capture d’écran et entourez un élément avec le doigt ou l’Apple Pencil.

Siri identifie plantes, animaux, donne la valeur nutritionnelle des aliments, etc.

⚡ Productivité et Raccourcis

Raccourcis boostés à l’IA : décrivez en langage naturel ce que vous voulez → l’app génère un raccourci fonctionnel en quelques secondes (très utile pour gérer le clavier / Stage Manager par exemple).

🌐 Safari et navigation

Regroupement automatique des onglets.

Génération d’extensions par IA.

✨ Design & Personnalisation

Curseur Liquid Glass : ajustez l’opacité du nouvel effet verre liquide à votre goût.

: ajustez l’opacité du nouvel effet verre liquide à votre goût. Améliorations de lisibilité du Liquid Glass.

Possibilité de redimensionner les applications iPhone sur iPad.

⚙️ Performances

Lancement d’apps plus rapide.

Multitâche plus fluide.

AirDrop accéléré.

Connectivité accélérée.

Navigation et transfert de fichiers plus rapides.

iPad globalement plus réactif (même sur les anciens modèles).

Compatibilité : Apple Intelligence et Siri AI nécessitent une puce M1 ou supérieure (ou A17 Pro sur iPad mini). Siri AI non disponible en Europe et en Chine, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Appel a d'ailleurs expliqué pourquoi Siri AI n'est pas proposé dans l'Union européenne.

Notre avis

Mine de rien, iPadOS 27 est probablement la mise à jour la plus importante pour les iPad depuis plusieurs années, surtout pour les modèles un peu âgé. Avec des performances boostées à tous les niveaux, tout en conservant ses acquis comme les fenêtres libres ou Stage Manager, l'iPad devient un véritable outil de productivité.



Et pour ceux qui ont des puces récentes, la puissance créative de l'IA commence à être intéressante, mais pas encore en France pour ce qui est de Siri.