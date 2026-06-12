iOS 27 : voici comment créer vos fonds d’écran avec Image Playground

C’est l’une des fonctionnalités les plus créatives annoncées à la WWDC 2026 : iOS 27 vous permet de générer vos propres fonds d’écran directement depuis l’iPhone, grâce à une version améliorée de l'application Image Playground. Mais comment ça marche ? Voici une nouvelle astuce iOS 27.

Comment créer vos propres wallpapers dans iOS 27 ?

Apple a intégré Image Playground directement dans le sélecteur de fonds d’écran. Nous avons réalisé un fond d'écran aux couleurs de notre mascotte que l'on retrouve sur le site et l'app iSoft.

Voici comment procéder :

Allez dans Réglages → Fond d’écran ou faites un appui long sur votre écran verrouillé et appuyez sur le "+". Dans la galerie qui s’ouvre, vous verrez désormais "Image Playground" en première ligne. Touchez-le, décrivez l’image que vous voulez (ex. : « un paysage montagneux au coucher de soleil en style cinématique ») ou basez-la sur une de vos photos ou une personne de votre bibliothèque. L’IA génère l’image aux dimensions parfaites pour l’écran d’accueil ou l’écran verrouillé.

Vous pouvez aussi laisser iOS 27 vous proposer automatiquement des versions stylisées de vos propres photos.

Une personnalisation poussée

L’icône Image Playground apparaît clairement à côté des fonds d’écran générés par IA.

Vous pouvez choisir différents styles (illustration, animation, photo-réaliste, etc.).

Les images sont créées en haute qualité et parfaitement adaptées à l’écran Dynamic Island ou à l’encoche.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la grande offensive Apple Intelligence de cette année et rend la personnalisation de l’iPhone encore plus accessible et créative.



Disponibilité : la fonctionnalité arrive avec la version finale d’iOS 27 cet automne (septembre 2026 avec la sortie des iPhone 18 Pro / Pro Max et Ultra). Elle est déjà présente dans la bêta développeur, tout comme les outils Photos pour étendre, recadrer ou corriger.



Allez-vous créer vos propres fonds d’écran avec l’IA ou préférez-vous les wallpapers officiels d’Apple ?