Comment déverrouiller l'écran support.apple.com/passcode sur iPhone

Voir l'écran « iPhone indisponible » ou « Verrouillage de sécurité » peut être frustrant. Ce message, généralement accompagné du lien support.apple.com/passcode, indique que votre appareil s'est verrouillé automatiquement pour des raisons de sécurité après plusieurs tentatives de code incorrectes.



Alors, comment supprimer l’écran « support.apple.com/passcode » ? Dans cet article, nous vous expliquons tout en détails, avec plusieurs solutions efficaces, y compris les méthodes officielles d'Apple et un outil de déverrouillage d’iPhone professionnel.

Partie 1. Que signifie le message « support.apple.com/passcode » ?

« support.apple.com/passcode » était auparavant connu sous le nom de « support.apple.com/iphone/passcode ». Cela n'indique pas une erreur de votre iPhone. Il s'agit d'une mesure de sécurité développée par Apple. Lorsque vous saisissez plusieurs fois de suite un mauvais code, Apple suppose qu'il s'agit d'une tentative non autorisée d'accéder à vos données et déclenche un verrouillage de sécurité pour protéger vos informations.

Au début, vous pouvez être bloqué pendant 1 minute, puis 5 minutes, et la durée continue d'augmenter à chaque tentative infructueuse. Finalement, l'appareil sera complètement désactivé et affichera uniquement l'écran « iPhone indisponible » ou « Verrouillage de sécurité ».

Méthode 1. Enlever l’écran de sécurité sans ordinateur

Pour les appareils sous iOS 15.2 ou plus récent, les options « Code oublié » ou « Effacer iPhone » apparaissent en bas de l'écran après plusieurs échecs. Cette fonctionnalité permet d’effacer tout le contenu et les réglages de votre appareil.

Étape 1. Appuyez sur l'option « Code oublié ? » située au bas de l'écran de verrouillage de l'iPhone.

Appuyez sur l'option « » située au bas de l'écran de verrouillage de l'iPhone. Étape 2. Sélectionnez l'option « Lancer la réinitialisation de l'iPhone » sur l'écran « Verrouillage de sécurité ».

Sélectionnez l'option « » sur l'écran « Verrouillage de sécurité ». Étape 3. Saisissez maintenant le mot de passe de votre identifiant Apple.

Saisissez maintenant le mot de passe de votre identifiant Apple. Étape 4. Votre iPhone sera réinitialisé aux réglages d'usine et vous pourrez y accéder rapidement.

Méthode 2. Supprimer l'écran avec un outil de déverrouillage d’iPhone

TunesKit iPhone Unlocker est un outil professionnel sur macOS et Windows permettant de contourner l’écran « support.apple.com/passcode » sur iPhone, iPad et iPod touch. Il fonctionne parfaitement pour supprimer tout type de verrouillage d’écran, y compris les codes à 4 ou 6 chiffres, les mots de passe alphanumériques, Touch ID ou Face ID. Grâce à cet outil professionnel de déverrouillage d’iPhone, vous n’avez pas besoin de fournir d’informations d’identification, et la procédure ne prend que quelques minutes.

Fonctionnalités clés :

Corriger les problèmes de code d'accès iPhone dans toutes les situations de verrouillage

Compatible avec toutes les versions d'iOS et tous les modèles d’iPhone/iPad/iPod touch

Supprimer les codes à 4 ou 6 chiffres, Touch ID, Face ID, etc.

Déverrouiller l'identifiant Apple, le MDM et le code Temps d'écran sans perte de données

Supprimer le verrouillage d'activation sans l'ancien propriétaire et sans jailbreak

Étape 1. Lancez TunesKit iPhone Unlocker sur votre ordinateur. Choisissez « Déverrouiller l'écran iOS », puis connectez votre iPhone verrouillé et cliquez sur le bouton « Commencer ».

Étape 2. Mettez votre iPhone connecté en mode DFU ou en mode récupération en suivant les instructions du logiciel.

Étape 3. Le programme détecte votre appareil et affichera les informations correspondantes. Confirmez-les puis cliquez sur « Télécharger » pour obtenir le micrologiciel.

Étape 4. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur « Déverrouiller » pour supprimer l'écran de blocage et accéder à votre iPhone.

Méthode 3. Effacer l'écran de verrouillage avec iCloud.com

Si la fonction « Localiser mon iPhone » est activée et que vous vous souvenez de vos identifiants iCloud, vous pouvez supprimer à distance l’écran « support.apple.com/passcode ».

Étape 1. Rendez-vous sur le site iCloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Rendez-vous sur le site iCloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe. Étape 2. Cliquez sur « Localiser », puis sur la section « Tous les appareils ».

Cliquez sur « », puis sur la section « ». Étape 3. Sélectionnez votre iPhone verrouillé dans la liste des appareils.

Sélectionnez votre iPhone verrouillé dans la liste des appareils. Étape 4. Cliquez sur l'option « Effacer cet appareil » pour supprimer le verrouillage de l'écran.

Méthode 4. Contourner le verrouillage avec iTunes / Finder

iTunes ou Finder peuvent restaurer votre iPhone verrouillé pour supprimer l’écran « support.apple.com/passcode ». Cependant, vous devez mettre votre appareil en mode récupération.

Étape 1. Connectez votre iPhone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez votre iPhone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Étape 2. Ouvrez Finder ou iTunes.

Ouvrez Finder ou iTunes. Étape 3. Mettez l'iPhone en mode récupération : sur un iPhone 8 ou ultérieur, appuyez brièvement sur Volume +, puis sur Volume -, et maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à l'apparition de l'écran du mode récupération.

Mettez l'iPhone en mode récupération : sur un iPhone 8 ou ultérieur, appuyez brièvement sur Volume +, puis sur Volume -, et maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu'à l'apparition de l'écran du mode récupération. Étape 4. Cliquez sur l’option « Restaurer » dans la fenêtre qui apparaît.

Conclusion

Se retrouver face à l’écran support.apple.com/passcode peut être frustrant, mais heureusement, Apple propose plusieurs méthodes officielles pour déverrouiller votre appareil. Si vous ne pouvez pas remplir les conditions requises ou si vous ne possédez plus vos identifiants, TunesKit iPhone Unlocker constitue une solution efficace. Cet outil permet de supprimer l'écran support.apple.com/passcode sur n'importe quel appareil iOS sans avoir besoin du code d’accès.