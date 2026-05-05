Tutoriel : exploiter à fond Spotlight sur macOS 26 Tahoe

Depuis macOS Tahoe, Spotlight n’est plus un simple outil de recherche au niveau système : il devient un véritable centre de commandes intelligent et ultra-rapide, une sorte de launcher. Apple a profondément repensé l’interface et les fonctionnalités, notamment avec les onglets dédiés, les actions et l’historique du presse-papiers natif. Voici le guide ultime pour maîtriser Spotlight en 2026.

1. Ouvrir Spotlight et naviguer entre les onglets

Pour commencer, appuyez sur ⌘ + Espace pour lancer Spotlight. Une fois ouvert, appuyez sur Tab ou déplacez légèrement votre souris : quatre onglets apparaissent en haut à droite :

Onglet Raccourci Utilité principale Applications ⌘ + 1 Lancer rapidement des apps Fichiers ⌘ + 2 Rechercher des documents et fichiers Actions ⌘ + 3 Exécuter des commandes système Presse-papiers ⌘ + 4 Historique du copier-coller

C'est une première étape pour choisir ce que vous voulez chercher, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, tapez au clavier et vous verrez aussi des propositions.

2. De l'action au coeur du Spotlight

Recherche

Spotlight propose désormais une navigation visuelle riche : applications récentes, fichiers suggérés, dossiers fréquents, et même des résultats provenant de votre iPhone (via Continuity).

Actions : exécutez tout sans ouvrir d’application (⌘ + 3)

C’est la fonctionnalité star de cette version. Vous pouvez réaliser des centaines d’actions directement (après avoir fait ⌘ + 4 une fois le Spotlight ouvert) :

Envoyer un message ou un email

Créer un rappel, un événement dans Calendrier ou une note

Lancer un minuteur ou un chronomètre

Activer/désactiver un mode Concentration

Convertir un fichier, compresser, renommer

Lancer des raccourcis Shortcuts

Contrôler la musique, la luminosité, le volume, etc.

Astuce : Plus vous utilisez une action, plus Spotlight lui attribue un raccourci court (ex. : tapez se pour « Envoyer email »). Cela rend l’utilisation extrêmement fluide. Une vraie plus-value pour les utilisateurs avancés.

Historique du presse-papiers natif (⌘ + 4)

Autre élément clé, la recherche dans vos précédents copier-coller, plus besoin d’apps tierces comme, Clipy, Paste ou Maccy !

Conserve texte, images, fichiers, liens et même captures d’écran

Durée configurable (par défaut 8 heures, jusqu’à 30 jours)

Synchronisé via iCloud entre votre Mac, iPhone et iPad

Recherche possible dans l’historique pour retrouver une information cruciale.

Pensez à aller dans les réglages système pour configurer la durée de la mémoire, cela pourrait vous sauver la vie.

Comment l’utiliser :

⌘ + Espace → ⌘ + 4 La première fois, autorisez le Mac à stocker votre historique. Parcourez avec les flèches. Appuyez sur Entrée pour coller directement. Cliquez sur la petite flèche pour copier sans coller immédiatement.

Spotlight fonctionne aussi à l’intérieur des apps

Dans de nombreuses applications (Finder, Mail, Notes, Safari…), vous pouvez maintenant ouvrir Spotlight avec ⌘ + Espace pour rechercher uniquement dans l’application en cours.

Astuces avancées pour gagner un maximum de temps

Utilisez le langage naturel : « rappel dentiste mardi 10h », « convertir ce PDF en Word », « mode sombre partout »

Maintenez ⌘ enfoncé pour afficher plus d’options sur un résultat

pour afficher plus d’options sur un résultat Appuyez sur ⌘ + B pour ouvrir le résultat dans Finder

pour ouvrir le résultat dans Finder Personnalisez les résultats dans Réglages Système > Spotlight

Conclusion

Spotlight sur macOS Tahoe est probablement l’amélioration la plus sous-estimée de la mise à jour. Une fois que vous maîtrisez les onglets Actions et Presse-papiers, vous pouvez travailler beaucoup plus vite, presque entièrement au clavier, sans multiplier les applications tierces.



Prenez 10 minutes pour tester tous les raccourcis (⌘ + 1 à ⌘ + 4) et vous ne pourrez plus vous en passer. Un peu comme les raccourcis pour jouer avec les fenêtres de macOS Tahoe ou encore les captures d'écran de macOS en général.



Vous utilisez déjà beaucoup Spotlight sur macOS Tahoe ?