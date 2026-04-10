Augmenter la vie de la batterie de votre MacBook avec cette option de macOS

Si vous utilisez souvent votre MacBook à la maison ou au bureau, vous risquez d’user prématurément sa batterie, notamment si les cycles de charge s'enchaînent. Heureusement, Apple a ajouté une fonctionnalité très utile dans macOS Tahoe 26.4 qui permet de limiter le niveau de charge maximum. Cette option, déjà présente sur iOS pour les iPhone 15 et modèles plus récents, est désormais disponible sur tous les MacBook récents (M1, M2, M3, M4 et M5).

Pourquoi limiter la charge de son MacBook ?

Les batteries lithium-ion se dégradent plus rapidement lorsqu’elles restent longtemps à 100 %. Maintenir constamment votre MacBook à pleine charge accélère l’usure chimique et réduit sa capacité réelle au fil des années.



En fixant une limite de charge (80 %, 85 %, 90 %, 95 % ou 100 %), vous préservez significativement la santé de la batterie sur le long terme, seulement à partir de macOS 26.4 Tahoe (qui vous dit aussi si votre chargeur est lent).

Quand utiliser cette fonctionnalité ?

Si vous travaillez principalement sur secteur → optez pour 80 % ou 85 % pour maximiser la longévité.

Si vous avez souvent besoin d’utiliser votre MacBook en mobilité → choisissez 90 % ou 95 % pour garder une bonne autonomie tout en protégeant la batterie.

Cette option fonctionne en parallèle du Chargement optimisé de la batterie, que vous pouvez laisser activé ou désactiver selon vos préférences.

Comment activer la limite de charge sur MacBook

Cliquez sur le logo  dans la barre de menus et ouvrez Réglages Système. Cliquez sur Batterie dans la barre latérale. Cliquez sur le bouton i à côté de « Chargement ». Faites glisser le curseur Limite de charge jusqu’au pourcentage souhaité (80 %, 85 %, 90 %, 95 % ou 100 %). Cliquez sur Terminé.

C’est tout ! Votre MacBook s’arrêtera de charger une fois le niveau choisi atteint.



Note importante : Même avec cette limite activée, macOS chargera occasionnellement la batterie à 100 % pour calibrer précisément le niveau de batterie. Cela reste toutefois marginal.

Conseil iPhoneSoft

Si votre MacBook a plus de 2 ou 3 ans et que vous le laissez souvent branché, activer cette limite de charge est l’une des meilleures choses à faire pour préserver sa batterie. Mais en vrai, même s'il est neuf comme les MacBook Air M5 ou MacBook Neo (tous deux en promotion), activez-la, votre ordinateur vous sera fidèle encore plus longtemps !