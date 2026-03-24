macOS 26.4 est disponible en version finale avec quelques nouveautés

La version finale de macOS 26.4 (Tahoe) arrive après plusieurs bêtas et une RC. Elle apporte des options pour Safari, la gestion de batterie et des outils créatifs. En clair, comme iOS 26.4, elle ne va pas changer votre vie, mais ce sont des ajouts bienvenus.

Nouveautés de macOS 26.4

Safari gagne une option de barre d’onglets compacte qui libère de l’espace et permet de rechercher directement dans l’onglet actif. Un peu comme sur iPhone en fait depuis septembre dernier.

Les MacBook bénéficient d’une limite de charge de batterie configurable entre 80 % et 100 % pour préserver la santé de la batterie à long terme.



L’app Freeform reçoit les mêmes outils avancés d’images par IA et bibliothèque premium.



Dans Rappels, marquez les éléments comme urgents via un raccourci clavier et filtrez-les.



Huit nouveaux emojis sont ajoutés, le Partage d’achats familial et des sous-titres plus faciles à personnaliser.

Installer la mise à jour sur Mac

Pour installer sur Mac : sauvegardez vos données avec Time Machine, assurez une bonne charge de batterie ou branchez l’ordinateur, et allez dans Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle.