macOS 26.5 : le voyant MagSafe passe enfin au vert avec la limite de recharge

Apple a déployé hier macOS Tahoe 26.5, une mise à jour mineure qui corrige enfin un détail agaçant pour les utilisateurs de MacBook qui utilisent la limite de charge de la batterie. Le voyant LED du câble MagSafe s’affiche désormais en vert dès que le seuil personnalisé (80 %, 85 %, 90 % ou 95 %) est atteint, au lieu de rester orange en permanence. Voilà qui s'ajoute au démarrage automatique pour les Mac de bureau.

Un changement bienvenu pour la clarté

Jusqu’à macOS 26.4, même si vous aviez défini une limite de charge inférieure à 100 %, la diode MagSafe restait orange tant que la batterie n’atteignait pas les 100 %. Résultat : beaucoup d’utilisateurs se demandaient constamment si leur Mac chargeait encore ou non.



Avec macOS 26.5, la LED devient verte dès que la limite choisie est atteinte. Le Mac arrête effectivement de charger au pourcentage sélectionné, et l’indicateur visuel le reflète enfin correctement. Un détail simple, mais qui améliore nettement l’expérience au quotidien sur MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro.

Rappel : comment fonctionne la limite de charge ?

Introduite dans macOS 26.4, la fonction "limite de charge" permet de régler précisément le maximum de charge de la batterie (comme sur iPhone) :

80 % — 85 % — 90 % — 95 % — 100 %

Accessible dans Réglages Système > Batterie > Recharge (cliquez sur l’icône ⓘ à côté de « Chargement »)

Cette option complète la "Recharge optimisée de la batterie" (disponible depuis macOS Big Sur), qui retarde la charge au-delà de 80 % pour préserver la santé de la batterie à long terme.

Pourquoi ce changement technique ?

Selon un ingénieur Apple sur les forums développeurs (repéré par AAPL.Ch et via MacGeneration), le voyant MagSafe n’est pas directement lié au processus de charge. Il est piloté séparément par le Mac via un protocole intégré au connecteur. macOS 26.5 a simplement mis à jour ce comportement pour qu’il respecte la limite définie par l’utilisateur.

Bonus : les AirPods en profitent aussi

Apple a également affiné le comportement de la LED sur les boîtiers AirPods :

Nouveau clignotement au début de la charge

Teinte jaune dédiée à la recharge des oreillettes (et non plus seulement du boîtier)

Ces petits ajustements montrent qu’Apple continue de peaufiner l’écosystème même dans des mises à jour mineures.

Comment installer macOS 26.5 ?

Rendez-vous dans Réglages Système > Mise à jour logicielle. La mise à jour est disponible pour tous les Mac compatibles avec macOS Tahoe.



Vous utilisez déjà une limite de charge sur votre MacBook ? Cette correction vous simplifie-t-elle la vie ?