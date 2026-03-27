Apple envoie des notifications critiques aux iPhone et iPad sous iOS 17 et inférieurs

Apple a commencé à déployer des notifications sur l'écran de verrouillage des iPhones et iPads fonctionnant sous d'anciennes versions d'iOS et d'iPadOS, iOS 17 jusqu'à iOS 13, avertissant les utilisateurs d'attaques web actives.

Mise à jour de sécurité importante !

Ces alertes « Critical Software » provenant de l’app Réglages avertissent que des attaques web actives ciblent les anciennes versions d’iOS via les failles Coruna et DarkSword. Un simple clic sur un lien malveillant ou la visite d’un site compromis peut entraîner le vol de données personnelles.

Apple recommande bien évidemment de mettre à jour immédiatement votre appareil via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Si votre iPhone supporte iOS 18 ou supérieur → passez à la dernière version disponible.

Pour les appareils plus anciens → installez au minimum iOS 15.8.7 ou iOS 16.7.15 (sortis le 11 mars 2026), qui corrigent ces vulnérabilités.

Les iPhone sous iOS 13 ou 14 doivent d’abord passer à iOS 15.

Si vous ne pouvez pas mettre à jour, activez le Mode Isolement (disponible à partir d’iOS 16) pour une protection renforcée contre les contenus web malveillants. Les appareils déjà à jour (iOS 15.8.7, iOS 16.7.15 ou iOS 17.7.8, iOS 18 et iOS 26 avec les correctifs récents) sont protégés.



Action recommandée : Vérifiez votre version d’iOS dès maintenant et mettez à jour pour éviter tout risque de compromission.