Apple rappelle l’importance de mettre à jour son iPhone

Apple promet un suivi de sécurité sur plusieurs années pour ses appareils. Encore faut-il que les utilisateurs jouent le jeu en installant les mises à jour, surtout sur les modèles les plus anciens. Le moment de le rappeler à tous.

Apple rappelle l’urgence de mettre à jour iOS

Apple vient de publier un document d’assistance inédit dans lequel la firme de Cupertino interpelle directement ses utilisateurs : mettre à jour iOS n’est pas facultatif, c’est une nécessité pour protéger son iPhone contre des attaques réelles et documentées.



Le message est clair. Des chercheurs en sécurité ont identifié des attaques exploitant des failles présentes dans les anciennes versions d’iOS via du contenu web malveillant. Concrètement, un simple clic sur un lien piégé ou la visite d’un site compromis suffit à exposer les données personnelles stockées sur un iPhone tournant sous un système non à jour. Apple indique avoir analysé ces vulnérabilités au fur et à mesure de leur découverte et avoir publié des correctifs dans les meilleurs délais.



La société a d’ailleurs déjà agi : début mars, des mises à jour de sécurité ont été déployées pour les appareils encore sous iOS 15 et iOS 16. Les iPhone incapables de faire tourner iOS 18 doivent impérativement se trouver sous iOS 15.8.7 ou iOS 16.7.15 pour bénéficier des derniers correctifs disponibles.

Pour les utilisateurs bloqués sous iOS 13 ou iOS 14, la situation est plus urgente encore. Apple les invite à passer à iOS 15 sans attendre, et annonce l’envoi prochain d’une alerte spécifique les invitant à installer une mise à jour de sécurité critique directement depuis leur appareil.



Côté appareils récents, la dernière version publique est iOS 26.3.1, tandis qu’iOS 18 continue d’être maintenu avec iOS 18.7.6, sorti ce mois-ci. Apple a par ailleurs lancé cette semaine une nouveauté discrète mais significative : la toute première mise à jour de sécurité en arrière-plan, une amélioration de sécurité déployée silencieusement sur iPhone, iPad et Mac.

Cette communication directe aux utilisateurs est rare de la part d’Apple, qui préfère habituellement laisser les notes de version parler d’elles-mêmes. Elle témoigne d’une réalité que la marque assume désormais ouvertement, les vieux systèmes sont des cibles actives, et l’inaction a un coût.



Pensez également à prévenir vos proches, un peu moins connectés que nous, qu’il est important de mettre leur smartphone à jour.